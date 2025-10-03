Alexandrina Cruz passa a acumular as presidências do clube e da SAD do Rio Ave, depois de ter sido nomeada, nesta sexta-feira, presidente do Conselho de Administração da sociedade anónima que gere o futebol profissional dos vila-condenses, que competem na Liga.

Numa nota publicada no seu site, o clube nortenho esclarece que a nomeação permite «cumprir os deveres de transparência previstos no regime jurídico das sociedades desportivas, aprovado em 2023».

Alexandrina Cruz é a nova Presidente da Rio Ave FC SAD.



📄 https://t.co/uEWLDyp4ty pic.twitter.com/pSvDkWOJho — Rio Ave FC (@RioAve_FC) October 3, 2025

Depois de, em 2023, se ter tornado na primeira mulher a assumir a presidência de um clube da I Liga portuguesa, Alexandrina Cruz sucede, agora, ao empresário israelita Boaz Jacov Toshav no comando da sociedade anónima do Rio Ave.

Há 21 anos no clube, Alexandrina Cruz «foi considerada pela Forbes, em 2024, uma das quarenta mulheres mais influentes do desporto, particularmente pelo papel singular e de referência num futebol ainda profundamente masculino», lembra o Rio Ave, na nota em que dá conta da nomeação para a presidência da SAD.

