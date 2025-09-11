Theofanis Bakoulas sofreu uma rotura completa do ligamento cruzado anterior do joelho direito e falha assim o resto da temporada do Rio Ave.

A confirmação foi dada pelo próprio clube, através de um comunicado no site oficial, sendo que o jogador se lesionou ao serviço dos sub-21 da Grécia, na qualificação para o Campeonato da Europa da categoria. Na mesma nota, o Rio Ave deseja «uma rápida recuperação» ao atleta de apenas 20 anos.

Cedido aos vilacondenses por empréstimo do Olympiakos, Bakoulas tinha sido utilizado nos primeiros três jogos da época do Rio Ave.