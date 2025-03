Já há equipas oficiais para o Rio Ave-Benfica, jogo da 26.ª jornada da Liga portuguesa. Nos encarnados, o treinador Bruno Lage faz três alterações na equipa inicial, em relação à derrota ante o Barcelona, para a Liga dos Campeões.

Álvaro Carreras, Amdouni e Bruma estão de volta ao onze inicial dos encarnados, do qual saem Samuel Dahl, Schjelderup e Aktürkoglu, que começam o jogo de Vila do Conde no banco.

João Gonçalves é o árbitro do jogo. Vai ser auxiliado por João Bessa Silva e Ângelo Carneiro. Teresa Oliveira é o quarto árbitro. No vídeo-árbitro vai estar Tiago Martins, assistido por Pedro Mota. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.

As equipas para o Rio Ave-Benfica:

RIO AVE: Miszta; Vrousai, Andreas Ntoi, Panzo, Omar Richards; Olinho, Brandon Aguilera, Demir Tiknaz; André Luiz, Clayton Silva, Kiko Bondoso.

BENFICA: Trubin; Tomás Araújo, Otamendi, António Silva, Carreras; Florentino, Aursnes; Amdouni, Kökcü, Bruma; Pavlidis.

SUPLENTES DO RIO AVE: Matheus Teixeira, Vítor Gomes, Tiago Morais, Zoabi, João Tomé, João Graça, João Reginaldo, Bakoulas, Kostoulas.

SUPLENTES DO BENFICA: Samuel Soares, Arthur Cabral, Aktürköglu, Leandro Barreiro, Belotti, Schjelderup, Samuel Dahl, Leandro Santos, Renato Sanches.