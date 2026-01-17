Na primeira jornada da segunda volta do campeonato, o Benfica tem uma deslocação historicamente difícil, neste sábado. Pelas 20h30, a equipa de José Mourinho (terceira classificada) defronta a armada grega de Sotiris Silaidopoulos (no décimo posto).

Quanto à escolha das equipas, há do lado benfiquista a certeza do regresso de Nicolás Otamendi, capitão que volta às escolhas de Mourinho após um jogo de suspensão. Assim, ou António Silva, que teve problemas físicos recentemente, ou Tomás Araújo vão jogar ao lado do argentino.

Com a lesão de Richard Ríos, Aursnes deve jogar a médio-centro ao lado de Enzo Barrenechea, regressado de lesão (não jogou no Dragão por opção de José Mourinho). Mais à frente, Mourinho pode voltar a colocar Barreiro a médio-ofensivo, Prestianni a extremo e Sudakov encostado à esquerda, para definir melhor do que o adaptado Sidny Lopes Cabral.

Do lado vilacondense, as maiores dúvidas surgem no tridente ofensivo. Silaidopoulos tem habituado os adeptos a sentar André Luiz e Clayton quando joga contra os 'três grandes', uma fórmula que teve sucesso no Estádio da Luz (empate a duas bolas, com Luiz a marcar nos descontos). Ainda por cima, o extremo brasileiro está a ser negociado com o Benfica.

Tendo esse contexto em conta, o treinador grego pode voltar a guardar André Luiz para a segunda parte e apostar em Spikic e Pohlmann nas alas. Clayton, por outro lado, pode ser aposta de início tendo em conta a boa forma e a falta de minutos de Gual e Zoabi.

Acompanhe o duelo AO VIVO com o Maisfutebol, a partir das 20h30.