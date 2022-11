A FIGURA: Emmanuel Boateng

Foi um jogo decidido pela velocidade dos intervenientes do ataque e nisso o ganês é o melhor do Rio Ave. Ameaçou com um cabeceamento à trave aos 55 minutos e, aos 65, bateu Bracali após uma boa desmarcação e uma finalização irrepreensível.

O MOMENTO: Boateng decide nos Arcos, 65m

Apesar de ter sido uma partida dividida em termos de oportunidades, foi o Rio Ave a única equipa a chegar ao golo. Os vilacondenses marcaram após um passe longo de Josué e remate de Boateng e, depois, o jogo tomou outros rumos: Boavista a lançar-se na busca pelo empate e Rio Ave a tentar segurar os três pontos.

OUTROS DESTAQUES

Josué

Não teve problemas no capítulo defensivo e destacou-se no plano de ataque. Ensaiou os passes longos na primeira parte, enviando a bola para Paulo Vítor e, na segunda, colocou a bola «redondinha» para a finalização de Boateng.

Yusupha

Depois do penálti falhado com o Vizela, voltou a pecar na finalização e somou várias oportunidades de golo. Ainda assim, foi o principal desequilibrador dos forasteiros.

Salvador Agra

Na primeira parte, foi um problema para a defesa do Rio Ave. Patrick William foi incapaz de o acompanhar.