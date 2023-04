*Por Gonçalo Ribeiro

Num jogo que se perspetivava animado, o tranquilo Rio Ave recebeu o candidato à Europa Casa Pia, empatando 1-1. A equipa de Luís Freire vinha de um empate em Portimão, e a formação de Pina Manique queria reverter a sequência de duas derrotas, com Vizela e Sporting, que antecederam a partida de Vila do Conde.

A primeira parte foi marcada pelo equilíbrio entre duas equipas que subiram à Liga na época passada, e que têm produzido um futebol de qualidade ao longo da temporada. Apesar de terem existido oportunidades para cada lado, foi o Casa Pia que saiu a vencer para o intervalo, com um golo de Rafael Martins, após um excelente passe de Ângelo Neto, ao minuto 17. Boa desmarcação e finalização tranquila do avançado brasileiro.

Início de jogo equilibrado, sinal mais para o Casa Pia, nomeadamente para Saviour Godwin, o jogador mais ativo do primeiro quarto de hora. O Rio Ave soube responder ao arranque forte da equipa de Filipe Martins, ameaçando a baliza casapiana em várias ocasiões. Ao minuto 22, surgiu a melhor oportunidade dos nortenhos. André Pereira trabalhou bem na área adversária, concluindo a intervenção com um remate para defesa difícil de Ricardo Batista.

A equipa da casa continuou a incomodar a defensiva adversária durante a primeira parte, concedendo apenas uma oportunidade de maior perigo ao minuto 37, quando João Nunes rematou para defesa Jhonatan, na sequência de um canto.

Antes disso, ao minuto 24, Boateng tentou o golo de maneira acrobática, e Guga terminou a primeira parte, e que primeira parte, com um remate de fora da área que acabou o seu percurso nas mãos de Ricardo Batista.

Terminava um primeiro tempo equilibrado, em que o Casa Pia beneficiou de um arranque forte e de uma estabilidade defensiva característica da equipa de Filipe Martins, que não se descompôs com a insistência vilacondense.

A segunda parte vinha com uma promessa de um aumento do ímpeto ofensivo da equipa da casa, que reiniciou a partida com dois novos protagonistas, Sávio e Hernâni – entraram para os lugares de Patrick William e Boateng.

André Pereira repetiu a receita de Guga ao minuto 49, com um remate de fora da área que saiu muito por cima da baliza forasteira. Muito mais perigoso foi Ângelo Neto, quando esteve perto do 2-0 com a marcação de um canto, que só não foi olímpico graças a Jhonatan.

Rio Ave não quebrou a promessa

Apesar do perigo sentido, o Rio Ave não quebrou a promessa e chegou ao empate, merecido, graças a Pantalon, ao minuto 52. Na sequência de um canto e de uma má abordagem ao remate de André Pereira, o central croata fez o 1-1, e estabeleceu o resultado final.

A equipa da casa tentou ganhar embalo depois do golo, e as bancadas do Estádio do Arcos ajudaram a equipa nesse sentido, mas sem efetividade. Foi, inclusivamente, o Casa Pia quem esteve mais perto de golo nos minutos seguintes, de uma segunda parte amarrada. Ao minuto 60, Neto executa um livre que desvia na barreira e não passa muito longe da baliza, e, ao minuto 62, é através de mais uma bola parada do brasileiro que o Casa Pia vê um golo negado pela barra.

Os vilacondenses responderam às ameaças por intermédio de Hernâni, que em 5 minutos deixou os gansos em sentido. Ao minuto 82, o extremo português arma um remate forte de fora da área que vai ao lado. Ao minuto 87, faz um cruzamento tenso, já dentro de área e depois de uma excelente jogada de contra-ataque, que não encontra ninguém para desviar.

Pouco tempo depois terminava uma partida equilibrada e reveladora das principais qualidades de ambas as equipas: a fluidez da circulação de bola do Rio Ave, pela batuta do maestro Guga, e, por outro lado, a consistência defensiva e forte jogo direto do Casa Pia.

O Rio Ave acrescenta um ponto ao conto da tranquilidade no regresso à Liga, enquanto o Casa Pia iguala o Famalicão na tabela e alimenta o sonho europeu a seis jogos do final da temporada.