*Por Gonçalo Ribeiro

A FIGURA: Guga

Sempre em controlo das operações, o melhor jogador da II Liga na última época foi sempre o mais esclarecido, acrescentando velocidade à dinâmica da equipa da casa. As transições ofensivas do Rio Ave não foram eficazes o suficiente para ruir o muro dos Gansos, o que não é fácil, mas, sempre que o jovem médio tinha a bola, parecia oferecer anos de vida à equipa de Luís Freire. Raramente fez a escolha ou o passe errado, tendo ameaçado ainda a baliza casapiana na primeira-parte. É o motor de uma das melhores duplas de meio-campo do campeonato.

O MOMENTO: não foi de trivela, mas parecia teleguiado (minuto 17)

O arranque atrevido do Casa Pia teve como momento alto o golo de Rafael Martins, que, por sua vez, teve como destaque a assistência de Ângelo Neto. O passe do médio fura a defensiva caseira, passando por três jogadores e servindo, principescamente, o experiente avançado, que marca há três jogos consecutivos.

OUTROS DESTAQUES

Ângelo Neto

O médio assinou uma exibição interessante, tendo feito um excelente passe no primeiro golo do Casa Pia. Neto esteve ligado a vários momentos de perigo do Casa Pia, dando dores de cabeças aos visitados de cada vez que ia bater uma bola parada. Esteve perto de marcar um golo olímpico.

Samaris

O grego complementa-se muito bem com Guga, e não é por ele que o jogo do Rio Ave desacelera. Tranquilo, mas certeiro no passe, Samaris fez o que lhe competia, controlando as ações ofensivas do Casa Pia e assistindo Guga no processo de construção.

Rafael Martins

Numa tarde de pouco acerto dos avançados, há que destacar o único que acertou. Rafael Martins manteve o seu registo de avançado combativo, que não foge do jogo ou espera pela bola, por muito que o ataque lisboeta não tenha tido muito fulgor, pelo menos, em ataque corrido. Marcou o único golo da sua equipa, na única oportunidade clara que teve. Chegou ao terceiro jogo consecutivo a marcar.