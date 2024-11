Quatro golos. Parada e resposta. Erros. Boas finalizações. E, por fim, um ponto para cada lado.

Uma frenética primeira parte no Rio Ave-Casa Pia terminou com o 2-2 no marcador e este seria mesmo o desfecho do resultado em Vila do Conde. A igualdade não mais se alterou na segunda parte, bem mais encaixada, na qual os ataques não se conseguiram superiorizar tanto às defesas.

O Rio Ave conseguiu, com mérito e vontade, responder a duas desvantagens, depois de sofrer dois golos algo consentidos – o erro de Patrick William no 1-2 marca-o negativamente – mas não pôs fim à sequência de jornadas sem vitórias (agora seis). Porém, também continua a rodar nos Arcos uma verdadeira fortaleza: o Rio Ave já não perde em casa há mais de um ano.

O Casa Pia sai com mais um ponto após a vitória ante o Nacional e impede a colagem do Rio Ave, mantendo três pontos de vantagem para um oponente direto a meio da tabela (12 para nove). Isto num jogo em que Martim Neto e Nuno Moreira, cada um com um golo e uma assistência, foram protagonistas na partida. Os avançados Cassiano e Clayton também deixaram a sua marca.

Foi ainda a frio que o Casa Pia gelou Vila do Conde na primeira ocasião de golo. Aos três minutos, o passe de Max Svensson entrou em Nuno Moreira, Aderllan não conseguiu intercetar e o extremo bateu Miszta com um remate colocado junto ao poste. O Rio Ave procurou responder e chegou mesmo ao 1-1 ao minuto 16, na primeira vez em que visou a baliza de Sequeira. A jogada começou num lançamento lateral a meio-campo, Martim Neto recebeu, galgou metros pelo meio e assistiu Clayton para o empate.

O jogo ganhou alguma vertigem, incerteza e foi por aí que raramente uma equipa conseguiu domínio claro sobre a outra. Havia espaços destapados e, quando não havia, o erro propiciou-os. Patrick William perdeu a bola para Nuno Moreira ao tentar atrasar para Miszta e o autor do 0-1 assistiu Cassiano para nova vantagem dos gansos (28m). Uma vantagem que voltaria a durar pouco mais de dez minutos, graças a um grande pontapé de Martim Neto de fora da área, para o 2-2.

Na segunda parte, a incerteza manteve-se, mas não houve mesmo mais golos. O Rio Ave foi mais esclarecido a visar a baliza para tentar a reviravolta, Fábio Ronaldo tentou-a com um forte pontapé pouco por cima (53m) e Patrick Sequeira, que acabou a primeira parte a fazer a defesa do jogo a remate de Tiago Morais em cima do intervalo, foi segurando o 2-2. A equipa treinada por João Pereira teve alguns rasgos junto da área, mas também não conseguiu o golo e ninguém saiu com casas de avanço esta tarde. Nem quem jogou em casa, nem o Casa Pia. Após o apito final, divisão nos adeptos do Rio Ave: alguns aplausos, mas também meia-dúzia de lenços brancos.

FIGURA: Martim Neto

Um golo e uma assistência do médio do Rio Ave, muito interventivo no jogo e com preponderância no desfecho. Uma de quatro novidades no onze inicial depois de impedido de jogar ante o Benfica, teve uma boa arrancada para assistir no 1-1 e fez o melhor golo do jogo, o 2-2, com um grande pontapé de fora da área.

MOMENTO: esperteza de Nuno Moreira e erro de Patrick William

O Rio Ave respondeu com êxito a duas desvantagens, mas complicou uma tarde que podia ter sido bem mais sorridente, sobretudo pela forma como nasce o segundo golo do Casa Pia. Patrick William deixou-se antecipar por Nuno Moreira – um dos melhores em campo, muito a par de Martim Neto – e o extremo abriu caminho para Cassiano marcar. Um lance capital no encontro.

POSITIVO: agridoce, mas Rio Ave já não perde em casa há mais de um ano

É com um sabor agridoce, mas o Rio Ave voltou a não perder em casa e já não sabe mesmo o que é uma derrota em Vila do Conde há mais de um ano. Desde 29 de outubro de 2023, que a equipa de Luís Freire não perde em casa. São agora 17 jogos, com sete vitórias e dez empates desde então (duas das vitórias e três dos empates já em 2024/25).