O Rio Ave, com três atletas, está em destaque na equipa da jornada 17 da Liga portuguesa, na qual ganhou por 3-1 ao Casa Pia: André Luiz (dois golos), Brandon Aguilera (um golo) e Clayton Silva (duas assistências) integram o onze elaborado pelo somatório das notas do Maisfutebol e do Sofascore.

Isto numa ronda em que foi grande destaque individual o avançado do Benfica, Vangelis Pavlidis, autor de um hat-trick na vitória por 3-1 ante o Estoril, que o isolou no topo da lista dos marcadores da Liga, com 17 golos. O grego é o que tem a melhor nota global.

Depois do Rio Ave, Sporting e Vitória, ambos com dois jogadores cada, são os mais representados. Os leões têm Rui Silva, guarda-redes que foi importante para evitar males maiores no empate a um golo ante o Gil Vicente, além de Eduardo Quaresma, que fez a assistência para o golo de Luis Suárez e esteve em bom plano defensivamente. O Vitória coloca Rodrigo Abascal e Noah Saviolo, autores dos golos do triunfo por 2-1 ante o Nacional.

Tondela, Moreirense e Estoril também estão representados com um jogador cada. O Tondela com Nor Maviram (um golo e uma assistência na vitória por 3-1 ante o Arouca), o Moreirense com Diogo Travassos (um golo na vitória por 2-0 ante o AVS) e o Estoril com João Carvalho, que fez o golo na derrota ante o Benfica.

Critérios de desempate nas notas atribuídas pelo Maisfutebol:

1-Influência direta do jogador em causa no resultado, através da marcação de golos;

2-Pontos conseguidos pela sua equipa;

3-No caso dos defesas e dos guarda-redes, o número de golos sofridos pela sua equipa e, só depois, o número de golos marcados;

4-No caso dos médios e avançados, o número de golos marcados pela sua equipa e, só depois, o número de golos sofridos;

5-Minutos jogados;

6-Critério disciplinar;

7-Classificação das respetivas equipas.

