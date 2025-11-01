Foi um voo sem sobressaltos dos canarinhos sobre o rio Ave. O Estoril passeou classe em Vila do Conde e goleou a formação local. Os estorilistas aproveitaram a boleia do inspirado Begraoui – apontou um hat-trick – e da expulsão de Panzo, logo aos 20 minutos de jogo, para construir uma vitória fácil. A expulsão ajudou, mas não explica o desaire vilacondense.

Silaidopoulou está com a vida mais complicada em Vila do Conde pois parece não ter os adeptos com ele. Os vilacondenses não esconderam o descontentamento logo no final da primeira parte, mostrando lenços brancos ao técnico. Após o terceiro golo do Estoril, a contestação subiu de tom e foram muitos os aficionados que abandonaram o estádio, faltavam mais de 30 minutos para o final do desafio.

O início da partida foi equilibrado, embora houvesse mais posse de bola para a equipa da linha. Silaidopoulos fez duas alterações depois do importante triunfo (1-2) na Amadora diante do Estrela. O treinador dos vilacondenses tirou da equipa Petrasso e Aguilera e lançou Lomboto e Liavas. Já Ian Cathro, apesar da igualdade (1-1) caseira com o Nacional, apostou no mesmo onze da ronda anterior.

A face do jogo mudou à passagem do minuto 20, altura em que Panzo travou o isolado Begraoui e recebeu ordem de expulsão. Os vilacondenses passavam a jogar em inferioridade numérica e a jogar com um bloco baixo, saindo em transições rápidas. O Estoril acentuou o domínio e acabou por chegar à vantagem, já depois de Lacximicant ver o seu golo anulado por fora de jogo.

Foi Begraoui que inaugurou o marcador. Recebeu o esférico já no interior da área e rematou cruzado para golo. Ainda antes do descanso, uma excelente jogada coletiva dos canarinhos valeu o segundo golo. Holsgrove desmarcou na direita Pedro Carvalho que assistiu Begraoui para o segundo. Grande golo!

Na segunda parte, a toada de jogo manteve-se e o resultado não atingiu números ainda mais humilhantes porque o Estoril não carregou muito. Ainda assim, o resultado foi-se avolumando. Lacximicant, depois de muito tentar, deu a melhor sequência ao cruzamento de Tiago Parente e fez o terceiro. Pouco depois, o lateral foi carregado em falta na área e, da marca de grande penalidade, Begraoui completou o hat-trick.

O jogo não terminou sem o esférico beijar o ferro da baliza rioavista por duas vezes. Lacximicant e João Carvalho tiveram pontaria a mais. O Rio Ave terminou o jogo goleado e sem ter feito um remate enquadrado com a baliza estorilista. Triunfo justo da equipa de Ian Cathro que, assim, dá um salto na classificação e cola-se ao Alverca.

FIGURA: Begraoui (Estoril)

Três golos e uma expulsão à sua custa é, por si só, um excelente cartão de visita. O avançado marroquino esteve endiabrado e destruiu a defesa vilacondense. Abriu o marcador com um remate cruzado e, a papel químico, ampliou a vantagem. Já no segundo tempo, completou o hat-trick da marca de onze metros. Leva cinco golos na Liga.

MOMENTO DO JOGO: Expulsão de Panzo

O equilíbrio foi a nota dominante nos primeiros 20 minutos. Nenhuma das equipas conseguia chegar com perigo à baliza contrária e o jogo estava muito tático. Tudo mudou com a expulsão de Panzo, que agarrou o isolado Begraoui e deixou o Rio Ave em inferioridade numérica.

NEGATIVO: Exibição rioavista

É um facto que a expulsão mudou a face do jogo, mas também é verdade que, ainda antes, já era a equipa da linha a ter mais bola. O Rio Ave foi uma sombra de si próprio e nunca conseguiu incomodar a baliza estorilista, nem com 11, muito menos com dez. Exibição fraca, desgarrada e sem sentimento.