Adiado devido ao mau tempo, o jogo entre Rio Ave e Estrela da Amadora, da 32.ª jornada da Liga, foi reagendado para esta segunda-feira, às 19h30.

O Rio Ave tinha comunicado que o encontro seria disputado às 18h00 e também foi esse o horário anunciado na instalação sonora do estádio Capital do Móvel, em Paços de Ferreira. Contudo, a hora foi alterada, segundo a Liga Portugal.

Refira-se que a partida estava prevista para as 15h30 deste domingo, mas, devido à forte chuva, o relvado ficou impraticável.

As equipas chegaram mesmo a interromper os exercícios de aquecimento por ordem do árbitro Pedro Ramalho. Depois, o jogo foi adiado 40 minutos, até que o árbitro entendeu que não havia condições para iniciar a partida, após ter testado o rolar da bola em diversos locais do relvado.

Pedro Ramalho e os responsáveis das duas equipas concordaram que não havia condições para que o jogo se realizasse este domingo.

As equipas subiram ao relvado para agradecer aos adeptos, mas voltaram para os balneários e seguiram para estágio.

O comunicado da Liga na íntegra:

«A Liga Portugal informa que o jogo entre Rio Ave FC e Estrela Amadora, referente à Jornada 32 da Liga Portugal Betclic, foi adiado para o dia 5 de maio às 19.30 horas, devido a condições climatéricas adversas no Estádio Capital do Móvel, em Paços de Ferreira.

Impõe-se o seguinte esclarecimento, segundo os artigos 41.º e 106.º do Regulamento de Competições:

- apenas poderão ser incluídos na ficha técnica do jogo adiado os jogadores que se encontravam regulamentarmente inscritos na data inicialmente fixada;

- os jogadores que, eventualmente, estivessem a cumprir sanção de suspensão na data em que o jogo estava especificamente agendado continuarão sem poder ser incluídos na ficha técnica;

- quando um jogo oficial não se inicia, os portadores de bilhetes de ingresso têm direito ao reembolso do respetivo preço, a efetuar nos dois dias úteis seguintes, pelo clube visitado, contra a apresentação do bilhete completo.»