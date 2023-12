A FIGURA: Wagner

O terceiro guarda-redes do Estrela teve de ser chamado a jogo mais uma vez e deu uma boa resposta. Não protagonizou muitas defesas, mas na primeira parte evidenciou-se pelo jogo de pés: seguro, sereno e com qualidade no passe. Na segunda parte, ficou na retina a grande defesa a um remate de Hernâni, antes do golo de Aderllan.

O MOMENTO: infelicidade de Josué, 86m

As bancadas de Vila do Conde ainda estavam ao rubro quando o central colocou a bola na própria baliza ao tentar cortar um cruzamento.

OUTROS DESTAQUES

Costinha

Numa altura em que é conhecido o interesse do Benfica num lateral-direito do mercado interno, talvez também fosse uma boa alternativa para os encarnados. Tanto na primeira como na segunda parte, esteve muito ativo a fazer o corredor e a chegar à linha de fundo. Os cruzamentos, como habitual, saíram na medida certa.

Fábio Ronaldo

Assim como Costinha, esteve enérgico no seu corredor, com boas combinações e cruzamentos que não tiveram a melhor conclusão por parte dos colegas.

Hernâni

Entrou para dar a energia e clarividência que o ataque vila-condense necessitava. Teve bons rasgos individuais e ainda fez a assistência para o golo.

Aderllan

Além de ter estado muito seguro na defesa, apontou o 1-0 , de cabeça, numa altura em que o jogo caminhava para o final.

Jean Filipe

Esteve em maior destaque naquilo em que já costuma ser determinante. Chegou com critério à frente no lance do golo do empate e, já depois disso, cobrou um livre de longa distância que por pouco não terminou em golo.

Kialonda Gaspar

Tem sido um dos defesas-centrais em destaque na Liga e voltou a fazer uma exibição serena, sobretudo muito eficaz a "limpar" a bola perto da sua baliza.