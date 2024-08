Saiu da cabeça dos defesas centrais o primeiro triunfo do Rio Ave no campeonato. Num jogo com poucos motivos de interesse e sem grandes oportunidades, foi Aderllan Santos e Patrick William a fabricar o único golo da partida.

Já o Farense continua sem conquistar qualquer ponto no campeonato. A equipa de José Mota até teve as mais ocasiões para chegar ao golo, contudo falhou no capítulo da finalização. Os dois técnicos ainda têm muito trabalho pela frente.

Mexidas depois das derrotas

Luís Freire mudou três homens em relação ao onze que apresentou em Alvalade. Miguel Nóbrega, Tiago Morais e João Graça saíram da equipa e deram lugar a Patrick William, João Tomé e Kiko Bondoso. Já José Mota fez duas alterações depois do desaire caseiro com o Moreirense. Saltaram do onze Marco Matias e Dario e entraram Alex Bermejo e Tomané.

A primeira parte teve poucos motivos de interesse e foi jogada muito longe das balizas. A luta era feita a meio-campo com muita intensidade e virilidade. A quebrar a monotonia surgiu ao quarto de hora um remate, de ressaca, de Cláudio Falcão que saiu a rasar o poste.

O Rio Ave sentia dificuldades em chegar à área forasteira, mas quando chegou, marcou. Livre batido à direita, Aderllan Santos surgiu a cabecear ao poste e, na recarga, Patrick William abriu o marcador. E foi só, numa primeira metade muito tática e quase sem oportunidades de golo.

Ferro evitou mais golos

A toada de jogo não mudou muito no segundo tempo. Ainda assim, foram os de Vila do Conde a entrar melhor e a estar mais perto do golo. Ainda assim, o primeiro remate perigoso foi dos algarvios. Talys bateu um livre direto que obrigou Jhonatan a aplicar-se. Do outro lado, foi Tiago Morais, acabado de entrar, a rodar para a esquerda e a rematar com estrondo à trave!

Os dois treinadores mexeram com intuitos diferentes: Luís Freire tentou segurar a preciosa vantagem, enquanto José Mota apostou mais no ataque. Na reta final do desafio, foi a formação algarvia a assumir as despesas do jogo e já nos descontos ficou muito perto de marcar. Após livre cruzado para a área, o esférico sobrou para Dario que, com um remate cruzado, acertei em cheio no poste. Foi a derradeira oportunidade do Farense, que foi para casa de mãos a abanar.