FIGURA: Patrick William (Rio Ave)

Ganhou a titularidade com a ausência de Miguel Nóbrega e a aposta no central brasileiro foi ganha. Patrick William exibiu-se em bom plano, não permitindo veleidades na defesa e ainda teve a condão de ir ao ataque fazer o golo do triunfo vilacondense.

MOMENTO DO JOGO: Bolas no ferro

Já na segunda metade, duas bolas no ferro impediram que o resultado fosse diferente. Primeiro foi Tiago Morais a acertar com estrondo na trave e, já nos descontos, do outro lado, Dario acertou em cheio no poste.

OUTROS DESTAQUES

Cláudio Falcão (Farense): O médio dos algarvios esteve sempre muito ativo no jogo. Foi o primeiro a ficar perto de marcar, com um remate de fora da área, e repetiu a façanha no segundo tempo, com o esférico a desviar num defesa rioavista.

Aderllan Santos (Rio Ave): Este foi o jogo dos defesas. Quando não houve acerto no ataque, foram os centrais a resolver a partida. Aderllan ganhou nas alturas e cabeceou ao poste e, na recarga, Patrick marcou o único golo do jogo.