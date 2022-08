A FIGURA: Aziz

O avançado que chegou a Portugal em 2016, para representar a equipa júnior do Vizela, foi um verdadeiro pesadelo para a defensiva do FC Porto, sobretudo Marcano, que nunca encontrou antídoto para a fórmula de Aziz. Emprestado pelo V. Guimarães ao Rio Ave, o ganês de 23 anos mostra-se na Liga depois de 30 golos em duas épocas no segundo escalão. O que fez na primeira parte, neste domingo, foi verdadeiramente incrível. Bateu Diogo Costa com o pé esquerdo, fugindo a Marcano, fez um túnel ao espanhol e cruzou para Pedro Amaral no 2-0, recebeu um cruzamento do lateral e finalizou de cabeça para o terceiro do Rio Ave. Impressionante.

O MOMENTO: Taremi ao ferro (minuto 62)

O FC Porto entrou na segunda parte com três golos de desvantagem e três alterações no onze, numa busca desenfreada por um resultado positivo. Em cima da hora de jogo, os dragões beneficiaram de um castigo máximo por pretensa mão da bola de Costinha. Uma oportunidade soberana. Mas Taremi, provando que esta era mesmo uma noite de pesadelo para os azuis e brancos, atirou ao ferro da baliza do Rio Ave.

Jhonatan: lembra-se daquele dia em que o guarda-redes do Moreirense chegou à flash interview a pensar que tinha perdido com o FC Porto, só que afinal não? Sim, era Jhonatan. Neste domingo, voltou a garantir um resultado positivo frente aos dragões, rivalizando com Aziz pelo estatuto de melhor em campo. Intervenções fabulosas ao longo da etapa complementar, negando sucessivas tentativas do FC Porto. Faltou apenas travar aquele cabeceamento fulminante de Toni Martínez ao minuto 90+3m.

Pedro Amaral: cobiçado pelo Torpedo de Moscovo (Rússia), Pedro Amaral pode estar de malas aviadas do Rio Ave, o que acaba por ser uma péssima notícia para os adeptos portugueses. Aos 25 anos, o lateral esquerdo formado no Benfica regressou à Liga com o Rio Ave e parece mais maduro, refinado nas suas ações sem perder a coragem no ataque ao flanco. Foi assim que surgiu ao segundo poste após a meia-hora de jogo, já com a sua equipa em vantagem, para fazer o 2-0 em esforço, na frente de Bruno Costa. Já perto do intervalo, devolveu a gentileza com um cruzamento perfeito para a cabeça de Aziz.

Pepê: foi o melhor do FC Porto ao longo do encontro e a equipa sentiu a sua falta quando Sérgio Conceição recuou o brasileiro para o lado direito da defesa, após a saída de João Mário. Mais distante da baliza contrária, não deixou ainda assim de empurrar a sua equipa para a frente e fez a assistência para o único golo dos dragões, quando surgiu…no lado esquerdo do ataque.

Toni Martínez: Sérgio Conceição tentou de tudo, entre armas conhecidas e estreias, mas seria o espanhol a tirar a melhor nota entre os que foram entrando no decorrer da partida. Perdeu a corrida para Taremi e sobretudo Evanilson, mas continua a demonstrar a sua utilidade a cada aparição. Belo golpe de cabeça para o 3-1. Já demasiado tarde, ainda assim.