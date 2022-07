O Rio Ave venceu este sábado, com goleada, o primeiro teste da pré-época 2022/23, diante de uma seleção de jogadores de futebol popular de Vila do Conde, por 11-0, num duelo que já é tradição no início de cada época no clube.

Num jogo-treino em que o treinador Luís Freire aproveitou para rodar o plantel e observar alguns jogadores da equipa sub-23, Figo, avançado de 19 anos, foi destaque com um hat-trick. André Pereira, que fez dois golos, também se destacou.

Os restantes golos do Rio Ave, que ao intervalo já vencia por 4-0, foram apontados por Renato Pantalon, Ukra, Guga, Olinga, Brkic e Bruno Ventura.

O próximo teste da equipa, que ainda não apresentou reforços para a nova época, acontece a 9 de julho, frente ao Sporting de Braga B, que joga na Liga 3.