Figura: André Vidigal



O extremo demorou a entrar no jogo, mas quando conseguiu, colocou o Rio Ave em dificuldades. O luso-angolano começou por assistir Xadas para um pontapé à malha lateral antes de ele próprio fazer um golaço. 39 dias depois, a Liga não poderia ter melhor voltado da melhor maneira. Desapareceu na segunda metade, fruto da incapacidade ofensiva do Marítimo, mas não se escondeu de ajudar Vítor Costa.





Momento do jogo: um golaço para matar as saudades da Liga, minuto 38



Depois de uma boa entrada do Rio Ave, o Marítimo foi capaz de equilibrar o jogo. Já depois de terem enviado uma bola à trave, os insulares marcaram mesmo por André Vidigal. Um momento de inspiração, de futebol de rua colocou os madeirenses na frente: o extremo dominou com o pé direito, fez a bola sobrevoar Guga, e sem a deixar cair, atirou de pé esquerdo sem hipóteses para Jhonatan.





Outros destaques:



Miguel Silva: se por vezes comete erros e tem falhas de concentração, esta noite o guarda-redes fez uma bela exibição em Vila do Conde. O guardião não tremeu com os pés e revelou-se seguro em todas as ações. Sem hipóteses no lance do golo, Miguel Silva fez três defesas de grau de dificuldade elevado e impediu que os vila-condenses chegassem à reviravolta.



Xadas: é, porventura, o jogador mais talentoso do Marítimo. O internacional jovem por Portugal não precisou de muito para assustar o Rio Ave: disparou à trave aos 17 minutos e aos 21, acertou na malha lateral. Xadas esteve em evidência na melhor fase dos madeirenses, o que diz muito da sua influência na manobra ofensiva da equipa.



Hernâni: ocupou o corredor direito e mostrou-se disposto a justificar a primeira titularidade na Liga. Logo nos primeiros minutos, o ex-FC Porto ficou perto de assinar um golo de bandeira não fosse o remate de pé direito ter saído ligeiramente ao lado. Vítor Costa sofreu perante Hernâni, que usou e abusou da sua qualidade técnica – num ou outro momento pecou na hora de soltar a bola. No geral, Hernâni deu sinais positivo.



Aderllan: o brasileiro fez uma exibição segura. Jogou simples na primeira fase de construção e manteve-se implacável em quase todos os duelos que disputou. Aderllan fez um golo importante instantes antes do intervalo, recolocando a equipa na discussão do jogo.