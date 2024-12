Um bis de Clayton valeu ao Rio Ave a despedida de 2024 com uma vitória e termina o ano sem derrotas no Estádio dos Arcos. Os vilacondenses, sem Petit no banco devido a castigo, estiveram melhor durante toda a partida e acabaram por fazer merecer os três pontos. Já o Nacional deu boa réplica e, com uma boa ponta final, podia ter chegado à igualdade, mas faltou eficácia.

Clayton abriu o marcador, após erro de Lucas Franças, e Bruno Costa, após erro de Patrick William, fez o empate. Já no segundo tempo, a formação rioavista chegou à vitória de grande penalidade, apontada por Clayton, a castigar mão na bola de Bruno Costa.

Dois erros fatais

Petit a ver o jogo da bancada devido a castigo, fez apenas uma alteração depois da derrota (1-0) em casa do Estrela da Amadora. Saiu o também castigado Martim Neto, viu o vermelho no final da partida, e entrou Olinho no seu lugar. Já Tiago Margarido mudou duas peças depois do 2-2 arrancado no D. Afonso Henriques, casa do Vitória de Guimarães. Zé Vítor e Appiah foram rendidos por Leo Santos e João Aurélio, que apareceu a jogar na extrema direita.

O início da partida foi equilibrado e muito dividido no meio-campo. Aqui e ali, uma e outra equipa tinham aproximações às balizas, mas sem criar grande perigo. Clayton teve nos pés a melhor dos locais, mas Lucas Franças defendeu com qualidade. Do outro lado, João Aurélio e Luís Esteves, em boa posição, falharam o alvo. Os rioavistas acabaram por abrir o marcador perto da meia hora de jogo, num lance com muitas culpas para Lucas França.

Após canto, o guardião do Nacional não agarrou o cruzamento, quando parecia ter o lance controlado, e, após vários ressaltos, Clayton apareceu a cabecear para o fundo das redes. Se o Rio Ave marcou depois de um erro adversário, os insulares acabariam por chegar à igualdade da mesma forma. Patrick William erra o passe na saída de bola, Isaac recupera e dá na entrada da área onde Bruno Costa apareceu a disparar uma bomba para o fundo das redes. Erro com erro se paga e estava feito o empate.

Penálti decidiu

No reatamento, a formação madeirense deixou ficar no balneário o guarda-redes Lucas França, por indicação médica, e Rui Encarnação entrou para o seu lugar. O Rio Ave intensificou a posse de bola e encostou o Nacional à sua área, deixando de conseguir sair para o ataque com maior frequência. Apesar do domínio e do esférico estar mais perto da área insular, os vilacondenses não criavam oportunidades claras de golo.

Ainda assim, o golo acabou por surgir mesmo para o lado vilacondense. Após um pontapé de canto, Bruno Costa terá dado mão na bola dentro da área. No estádio ninguém viu, mas o lance não passou despercebido ao VAR. Luís Godinho chamou o árbitro à área de revisão e, após análise, Gonçalo Neves acabou por assinalou grande penalidade por “mão em posição não natural”.

Clayton, chamado à conversão, não perdoou e acabou por marcar o golo que viria a dar os três pontos aos rioavistas. Até ao final, o Nacional tentou tudo por tudo para chegar ao triunfo e até podia ter conseguido. José Gomes cruzou da esquerda e Appiah, já na pequena área, rematou ao lado. Que perdida! A fechar, Tiago Morais podia ter sentenciado a partida, mas o remate saiu ao poste.

FIGURA: Clyaton (Rio Ave)

Dois golos, três pontos para o Rio Ave. Não se pede mais a um avançado. Clayton juntou a eficácia a muita combatividade e espírito de entrega. Jogou e fez jogar a equipa, contribuindo de forma decisiva para a vitória. Foi aplaudido de pé após a saída

MOMENTO DO JOGO: Golaço de Bruno Costa

Que golaço! Remate teleguiado de Bruno Costa, disparado à entrada da área, que só parou quando entrou no ângulo da baliza vilacondense. O médio aproveitou da melhor forma o erro local para dar a igualdade ao Nacional. O golo acabou po não chegar.

POSITIVO: Luís Esteves (Nacional)

Excelente exibição do maestro do Nacional. Luís Esteves parecia estar em todo o lado e por ele passava toda a construção de jogo da formação insular. O médio, com os seus passes teleguiados, variava constantemente de flanco, obrigando o adversário a correr mais.