Rio Ave, Nacional e Gil Vicente garantiram, esta segunda-feira, a permanência na Liga portuguesa para a época 2025/26.

A equipa de Vila do Conde garantiu a continuidade no campeonato com a vitória por 2-0 ante o Estrela da Amadora.

Já o Nacional, que tinha perdido no sábado ante o Vitória de Guimarães, selou a manutenção uma vez que o AVS não ganhou (perdeu por 2-1 na receção ao Boavista).

Tal como os madeirenses, o Gil Vicente, derrotado por 2-1 em Alvalade no domingo, assegurou a permanência na Liga com os deslizes de Estrela e AVS esta segunda-feira.

No domingo, o Arouca já tinha fechado o objetivo da manutenção ao empatar na receção ao Casa Pia.

Na luta pela manutenção, para as duas últimas jornadas, vão Estrela (15.º com 29 pontos), Boavista (16.º com 24), AVS (17.º com 24) e Farense (18.º com 24).

Na próxima jornada, das equipas ainda na luta pela salvação, há duelo direto Estrela-AVS, além do Boavista-FC Porto e do V. Guimarães-Farense. Na última jornada, há um Estoril-Estrela, um Arouca-Boavista, um AVS-Moreirense e um Farense-Santa Clara.