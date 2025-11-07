Sotiris Silaidopoulos espera uma «resposta forte» do Rio Ave, após a goleada sofrida diante do Estoril, na décima jornada da Liga (4-0). O técnico dos vilacondenses destaca a «organização» do Alverca, adversário deste sábado, a partir das 15h30:

Goleada sofrida diante do Estoril

«Foi um resultado pesado, temos de reagir e dar uma resposta forte. Não podemos deixar que um mau jogo defina tudo. A reação é o mais importante agora. Temos de mostrar energia, sentimento e atitude dentro de campo. Trabalhámos muito durante a semana para corrigir erros e para reencontrar a consistência que já tínhamos mostrado. Tivemos bons resultados antes desse jogo e isso mostra que estamos no caminho certo.»

Análise ao Alverca

«O Alverca é uma equipa organizada, com qualidade e muito forte nas transições. Respeitamos o adversário, mas o mais importante é a nossa atitude e a forma como vamos reagir. Queremos sair deste jogo com algo positivo. O Alverca tem jogadores rápidos, bons no contra-ataque, e sabe explorar bem os espaços. Temos de estar atentos, não permitir erros simples e manter o controlo do jogo. Se formos disciplinados e compactos, podemos impor o nosso futebol.»