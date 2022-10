O Rio Ave venceu o Portimonense por 1-0, no fecho da jornada dez da Liga. Um triunfo que permite aos vila-condenses continuarem a travessia na Liga por águas mais tranquilas.



Um golo de Boateng, ao cair do pano da primeira parte, deixou a equipa de Luís Freire no 12.º lugar, mais longe da cauda da tabela classificativa. Por sua vez, os algarvios, que jogaram 60 minutos com dez jogadores, desperdiçaram a oportunidade de chegar ao quinto lugar.



O conjunto de Vila do Conde conseguiu ter bola no quarto de hora inicial ainda que sem encontrar o caminho para a baliza de Nakamura. O Portimonense reagiu ao melhor arranque do oponente e somou quatro aproximações perigosas à baliza de Jhonatan, todas por Yago Cariello. O possante avançado dos algarvios errou por duas vezes o alvo e nas outras duas viu o guarda-redes do Rio Ave agigantar-se – a segunda defesa é soberba.



A formação de Paulo Sérgio tinha virado o jogo seu favor e estava a começar a sentir-se confortável. No entanto, a expulsão de Moufi alterou o curso do encontro. O capitão do Portimonense viu o cartão vermelho direto por entrada dura sobre Aziz e hipotecou grande parte das hipóteses da sua equipa em somar pontos na margem do Ave.



Em vantagem, o Rio Ave ameaçou o golo como nunca. Depois de Aziz ter desperdiçado de cabeça, Boateng mostrou ao colega de ataque como se faz. O passe de Samaris foi excelente, a abordagem de Diaby foi horrível e a finalização do ganês foi irrepreensível. O golo, aos 45+3, acabou por decidir a partida.



Na segunda metade, os vila-condenses tocaram, tocaram e tocaram a bola à procura do melhor caminho para o 2-0. Porém, apareceu sempre mais uma perna ou o braço de Nakamura a cortar as aproximações de perigo – que o digam Baeza, Boateng e Costinha, por exemplo.



O Portimonense agarrou-se à excelente organização que tem à velocidade de homens como Yago, Ouattara ou Anderson para tentar chegar ao empate. Depois de ter resistido praticamente a tudo, os algarvios estiveram pertíssimos da pontinha de sorte que é necessária quando se joga em inferioridade. Todavia, o árbitro entendeu que não havia motivo para penálti no lance de Josué na área após rever a jogada no monitor.



O Rio Ave livrou-se de boa já ao minuto 90 quando Róchez cabeceou ligeiramente ao lado na área. Se o Portimonense tivesse feito o 1-1 não se podia escrever que seria injusto.



Os vila-condenses não fizeram um jogo brilhante, mas livraram-se da tormenta (leia-se, interromperam ciclo de dois desaires seguidos) e encontraram águas mais tranquilas. Já o Portimonense partilha o oitavo lugar com Estoril e Desportivo de Chaves.