O empate entre Rio Ave e Santa Clara não deixou ninguém satisfeito. Os três pontos permitiam que os vilacondenses praticamente garantissem a manutenção e que os açorianos continuassem a alimentar o sonho europeu. A divisão de pontos acabou por não servir nenhum dos emplemas. A formação dos Açores bateu o recorde de pontos da I Liga.

André Luiz deu vantagem à formação rioavista no primeiro remate que fez na direção da baliza, enquanto Sidney Lima levou justiça ao marcador fazendo o empate ao cair do pano. O Santa Clara segue na 6.ª posição, agora com 47 pontos, enquanto o Rio Ave se mantém no 11.º lugar, com 33 pontos.

André Luiz deu vantagem aos vilacondenses

Os dois técnicos, vindos de resultados antagónicos, mostraram sintonia no número de alterações feitas para este encontro: três. Petit estreou Kostoulas no centro da defesa, no lugar de Panzo, fez regressar Clayton para o ataque, em troca por Zoabi, enquanto Tiago Morais deu o lugar a João Graça no meio-campo. Já Vasco Matos deixou Diogo Calila no banco, entrando João Costa para o ataque e baixando Lucas Soares para a direita, trocou o castigado Luís Rocha por Gui Ramos e Daniel Borges cedeu o lugar no meio-campo a Adriano.

Logo no primeiro minuto, o Santa Clara mostrou ao que vinha, esticando o jogo com dois ou três passes e rapidamente chegar à baliza contrária. Foi assim que Gabriel Silva apareceu isolado, acabando por rematar ao lado. Pouco depois, foi a vez de João Costa aparecer na área a rematar rente ao poste. Estava melhor a turma açoriana, mas acabou por ser o Rio Ave a adiantar-se no marcador. Os vilacondenses tentavam chegar ao ataque jogando de pé para pé, mas não ultrapassavam a defensiva forasteira.

O primeiro remate dos rioavistas surgiu ao minuto 25, por João Novais, que não levou a direção da baliza. No minuto seguinte, marcou. Cruzamento à esquerda de João Graça e, ao segundo poste, André Luiz ganha sobre Matheus Pereira e atira a contar. Os de Vila do Conde ganharam confiança e ficaram perto segundo, após cabeceamento de João Novais. Valeu fantástica defesa de Gabriel Batista.

Sidney Lima trouxe justiça ao jogo

Vasco Matos lançou Ricardinho para o segundo tempo e o avançado inventou, de imediato, uma jogada de perigo. Num rápido contra-ataque, conduziu mais de meio-campo com a bola e entregou-a a Matheus Pereira, que rematou para excelente defesa de Miszta. Ainda assim, o técnico dos açorianos não estava satisfeito com o desempenho da equipa e, pouco depois, mudou três de uma assentada.

O Santa Clara foi para cima dos vilacondenses e começaram a encostar a formação local à sua área. Ainda assim, o Rio Ave teve vários contra-ataques que, com melhor definição, poderiam dar golo. Do outro lado, Matheuisinho deixou o primeiro aviso ao rematar com estrondo à barra. Pouco depois, após canto cobrado por Gabriel Silva, Sidney Lima saltou mais alto do que toda a gente e cabeceou para golo. Estava feita a igualdade que levou justiça ao encontro.

FIGURA: Sidney Lima (Santa Clara)

Imperial a defender, o central foi à área contrária mostrar aos avançados como se coloca a rede a balançar. Sidney Lima apareceu ao segundo poste a cabecear para golo e levou justiça ao marcador. O Santa Clara esteve sempre mais perto de marcar do que o Rio Ave, que acabou por ser mais eficaz.

MOMENTO DO JOGO: Matheusinho acerta na trave

Foi o aviso para o que vinha a seguir. Matheusinho foi a jogo já na parte final do desafio e ficou muito perto do golo com um remate de fora da área que esbarrou com estrondo na trave. No minuto seguinte o Santa Clara marcou.

POSITIVO: Estreia de Kostoulas

Estreia positiva do central grego de apenas 20 anos. Kostoulas fez a estreia absoluta na I Liga e não tremeu. Nem o cartão amarelo que viu logo aos cinco minutos o fez tremer. O defesa central mostrou estar sempre bem colocado, forte no jogo aéreo e no um para um. Fez um corte providencial perto do final, impedindo que Gabriel Silva emendasse para golo.