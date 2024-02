FIGURA: Miguel Nóbrega

Num jogo em que os ataques acabaram por superiorizar-se às defesas, Miguel Nóbrega acabou por ser um importante elemento na defesa do Rio Ave para evitar que o Sporting fizesse mais estragos. Cortes importantes, atenção – a par de Josué e Pantalon – a Gyökeres, Trincão, Pote ou Edwards, numa exibição de grande entrega no setor mais recuado da equipa. Um travão ao leão.

MOMENTO: o empate do Rio Ave em cima do intervalo (45+4m)

O Sporting chegou à primeira (e única) vantagem no jogo aos 44 minutos, por Gyökeres. O mais difícil, num jogo muito difícil perante o Rio Ave, parecia feito – a condição de vantagem – mas ainda antes do descanso, Yakubu Aziz fez o 2-2 de penálti, após falta de Nuno Santos sobre Costinha. Um golo que galvanizou a equipa de Luís Freire e que foi – como viria a comprovar-se na segunda parte – um golpe duro para os leões, que acabaram a ter de ir atrás do resultado, com Coates a fazer o 3-3 final, em resposta ao bis de Aziz da marca dos 11 metros.

OUTROS DESTAQUES

Viktor Gyökeres: o sueco tem golo em toda a linha e não desperdiçou quando mais lhe abriram espaço e tempo. Em cima do intervalo, aproveitou uma hesitação de Amine para bater Jhonatan com um belo pontapé. Precisou de bravura na batalha de Vila do Conde, travou duelos interessantes com a defensiva contrária e chegou, esta noite, a uma marca ao alcance de poucos em Portugal, quando ainda estamos em fevereiro: 30 golos!

Umaro Embaló: que estreia a marcar pelo Rio Ave, com um golaço a abrir o marcador logo aos três minutos. Teve outra ocasião para marcar na primeira parte e deu que fazer à defensiva dos leões.

Fábio Ronaldo: foi, sobretudo com mais evidência na primeira parte, um joker nesta equipa do Rio Ave. A forma, ora como descaiu para a direita no ataque, ora como muitas vezes apareceu no meio, junto a Yakubu Aziz, para receber bola e dar jogo ao Rio Ave, nas costas de Morita e Hjulmand, foi importante na progressão da equipa. Fez a assistência para o 1-0 de Umaro Embaló, enviou uma bola ao poste ainda na primeira parte quando estava 1-1. Jogou e fez jogar a equipa.

Yakubu Aziz: um verdadeiro reforço para este Rio Ave. Foi decisivo com os dois golos de penálti para a reviravolta, um em cima do intervalo e o outro a meio da segunda parte, no terceiro jogo consecutivo a marcar pela equipa de Vila do Conde.

Morten Hjulmand: deixou a sua marca no resultado com o primeiro golo do Sporting. É a primeira vez na carreira que o dinamarquês faz dois golos numa só época.

Sebastián Coates: o capitão dos leões acabou por resgatar a equipa da desvantagem na segunda parte, numa altura difícil do jogo, ao fazer o 3-3. Tantas vezes já salvou a equipa, à frente e atrás, e em Vila do Conde ajudou a que a equipa evitasse a derrota e ainda tivesse esperança de chegar à vitória. Acabou o jogo lá na frente, no tudo por tudo.