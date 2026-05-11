Rui Borges apresentou duas novidades no onze do Sporting para a visita ao Rio Ave, relativamente ao último jogo.

Na defesa, Ousmane Diomande rende Zeno Debast, que nem sequer está na ficha de jogo e, segundo a imprensa belga, está a contas com uma lesão que poderá colocar em risco a presença no Mundial. Também Luis Guilherme é titular no Estádio dos Arcos, relegando Geny Catamo para o banco.

Assim como Debast, também Vagiannidis não está na ficha de jogo.

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Já Sotiris Silaidopoulos, treinador do Rio Ave, não faz mexidas face ao jogo com o Gil Vicente, na jornada passada.

O Sporting visita o Rio Ave esta segunda-feira, em jogo da 33.ª e penúltima jornada da Liga, com pontapé de saída às 20h15.

OS ONZES OFICIAIS

ONZE DO RIO AVE: Cezary Miszta; Marious Vrousai, Gustavo Mancha, Petrasso e Nelson Abbey; Ryan, Tamás Nikitscher, Diogo Bezerra, Jalen Blesa, Dario Spikic e Tamble Monteiro.

Suplentes do Rio Ave: Ennio Gouw; Ntoi, Papakanellos, João Tomé, Brabec, Liavas, Lomboto, Omar Richards e Olinho.

ONZE DO SPORTING: Rui Silva; Eduardo Quaresma, Ousmane Diomande, Gonçalo Inácio e Maxi Araújo; Hidemasa Morita, Daniel Bragança, Luis Guilherme, Francisco Trincão, Pedro Gonçalves e Luis Suárez.

Suplentes do Sporting: João Virgínia; Ricardo Mangas, Eduardo Felicíssimo, Kochoraschvili, Faye, Blopa, Quenda, Geny Catamo e Rafael Nel.