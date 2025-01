O Sporting desloca-se a Vila do Conde este sábado com o intuito de recuperar a liderança destacada da Liga num duelo com o Rio Ave que tem início marcado para as 18h00 e que poderá acompanhar no AO VIVO do Maisfutebol.

Viktor Gyökeres é a principal dúvida no onze dos leões, como confirmou Rui Borges na antevisão da partida da 18.ª jornada, deixando em aberto a possibilidade do goleador sueco começar o jogo no banco de suplentes, cedendo o seu lugar a Conrad Harder, mas as dúvidas prolongam-se até à baliza, com a chegada de Rui Silva.

O novo guarda-redes já está inscrito na Liga e poderá estrear-se já este sábado, mas há mais dúvidas no reino do leão, uma vez que Eduardo Quaresma também está fora de combate, deixando em aberto a defesa da ala direita, o que poderá abrir mais uma oportunidade para Ivan Fresneda.

No eixo defensivo, Gonçalo Inácio está totalmente recuperado, mas o treinador deverá manter a confiança em Diomande e St. Juste, com Maxi Araújo sobre a esquerda.

Dúvidas também no meio-campo. Morita e Daniel Bragança viajaram com a equipa, mas não é claro quem vai fazer companhia ao capitão Morten Hjulmand, com João Simões mais uma vez na corrida às primeiras opções.

Do lado do Rio Ave, Petit também não poderá contar com Clayton, que vai cumprir um jogo de castigo, além de João Muniz, que está emprestado pelos leões, além do lesionado dos lesionado Jonathan Panzo.

Confira as equipas prováveis na galeria associada