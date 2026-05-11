O Rio Ave recebe o Sporting na noite desta segunda-feira num duelo que pode ter implicações na definição do segundo lugar da classificação. A equipa de Vila do Conde já garantiu a manutenção e luta, agora, apenas pela melhor classificação possível, mas os leões de Rui Borges ainda estão na disputa pelo apetecível segundo lugar que pode dar acesso à Liga dos Campeões.

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Comecemos pelas contas relativas à vice-liderança. Sporting e Benfica somam, nesta altura, exatamente os mesmos 76 pontos na classificação da Liga, mas a equipa de José Mourinho, que recebe o Sp. Braga à mesma hora, tem vantagem no confronto direto. Sendo assim, resta à equipa de Rui Borges tem de fazer a sua parte e aguardar que o vizinho da Segunda Circular escorregue esta noite ou na última jornada na visita ao Estoril.

Borges: «Gostei de ver o Rio Ave, porque cresceram na segunda volta»

Para o jogo desta noite, Rui Borges confirmou que Fresneda, Hjulmand e Ioannidis estão fora de combate e a este grupo podemos ainda acrescentar João Simões, enquanto Nuno Santos está em dúvida.

Face a estas condicionantes, Rui Borges deverá apostar num onze muito semelhante àquele que, na última jornada, goleou o Vitória em Alvalade por 5-1, com Eduardo Quaresma na defesa do flanco direito e Daniel Bragança ao lado de Morita no meio-campo.

Silaidopoulos: «Precisamos de estar na nossa melhor versão para vencer o Sporting»

Do lado da equipa da casa, Sotiris Silaidopoulos volta a poder contar com Andreas Ntoi que cumpriu um jogo de castigo no empate diante do Gil Vicente (0-0). O médio grego deverá recuperar o lugar ao lado de Tamás Nikitscher.

De resto, o treinador grego deverá também manter a estrutura que, na segunda volta, permitiu à equipa de Vila do Conde recuperar na classificação e garantir a continuidade no primeiro escalão.

Recordamos ainda que no jogo da primeira volta, em Alvalade, os leões golearam por 4-0 com ritmo sul-americano, com um hat-trick de Luis Suárez temperado com um golo de Maxi Araújo.

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