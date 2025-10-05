Depois de cinco empates, o Rio Ave venceu pela primeira vez na temporada e deixou a zona de despromoção. A formação vilacondense soube aproveitar as fragilidades do Tondela e conquistou uma vitória justa.

Os tondelenses nunca se encontraram e não conseguiram da sequência ao triunfo alcançado na ronda anterior. Nem a presença de Hugo Félix nas bancadas – foi ver o irmão Hugo – inspirou o emblema beirão, que continua em zona de descida.

A dupla André Luiz e Clayton esteve endiabrada e fez estragos na defensiva auriverde. Os brasileiros apontaram um golo cada um e fizeram uma assistência. Spikic apontou o primeiro tento do encontro.

Embalado pelo primeiro triunfo na Liga, alcançado frente ao Santa Clara, o Tondela entrou a todo o vapor em Vila do Conde. No entanto, o Rio Ave foi rápido a reagir e equilibrou a contenda. Sylaidopoulos fez três alterações depois do empate em Famalicão. Lomboto, Omar Richards e Olinho saíram da equipa e entraram Brabec, Nikolaos Athanasiou e Spikic. Já Ivo Vieira apostou no onze que saiu dos Açores com os três pontos.

A primeira ocasião até foi da turma rioavista, com Vrousai a travar um duelo interessante com Bernardo: três remates, três boas defesas do guardião tondelense. Do outro lado, Miszta também mostrava segurança ao parar o remate de Pedro Maranhão, o mais ativo da equipa beirã. Os vilacondenses foram ganhando predominância na partida e acabaram por chegar à vantagem.

Numa boa combinação entre Spikic, André Luiz e Clayton, o croata só teve de encostar. Estava aberto o marcador. Antes do descanso, André Luiz aumentou a contagem aproveitando um desentendimento na defensiva auriverde, entre Bernardo e Media. O brasileiro não se fez rogado e fez o segundo. O Rio Ave ia para o descanso com uma justa vantagem.

O Tondela regressou dos balneários com mais bola, mas sem criar grandes ocasiões de perigo. A exceção que confirmou a regra foi um remate de fora da área de Hugo Félix, a obrigar Miszta a aplicar-se. Mais eficaz foi a turma vilacondense. Num contra-ataque, André Luiz desmarcou Clayton que, na cara do golo e de ângulo apertado, fez o terceiro e fechou a contagem.

FIGURA: André Luiz (Rio Ave)

Esteve nos três golos do Rio Ave, mostrando, uma vez mais, a preponderância que tem na equipa. André Luiz desmarcou Clayton antes da assistência para o primeiro golo. Fez o segundo, aproveitando o desentendimento na defensiva tondelense. E assistiu Clayton para o golo que fechou a contagem. Grande jogo do extremo da turma rioavista.

MOMENTO DO JOGO: Erro fatal para o Tondela

O Rio Ave adiantou-se no marcador, mas o Tondela estava em jogo e a tentar chegar à igualdade. No entanto, um erro a meias entre Medina e Bernardo deitou tudo a perder. Depois de um roubou de bola de Aguilera, os dois jogadores tondelense desentenderam-se e permitiram que André Luiz fosse mais rápido e fizesse o segundo golo.

NEGATIVO: Expulsão de Clayton

Fez um golo, colando-se a Pablo e Jesus Ramirez como melhor marcador da Liga, fez uma assistência e acabou expulso com dois cartões amarelos infantis. Clayton foi admoestado na primeira parte com a cartolina amarela depois de simular uma grande penalidade. Na segunda metade, acertou com o cotovelo num adversário, num lance sem grande história, e acabou expulso.