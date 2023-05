O Vitória vai jogar as provas da UEFA em 2023/24!



Os minhotos fizeram o que não faziam desde 2017 (imagine-se, Moreno ainda era jogador) e venceram o Rio Ave, em pleno estádio dos Arcos. Tomás Handel foi quem liderou a armada minhota e indicou o caminho para a Europa na próxima época (1-0).



A partida não vai deixar saudades, mas a culpa nem é tanto das equipas. O forte vento que se fez sentir durante todo o encontro não ajudou ao espetáculo e ficou sempre a sensação de que nenhum dos dois conjuntos se soube adaptar – quem atacou a favor do vento foi quem esteve pior.



Embora tenha vencido, o Vitória não foi superior ao Rio Ave na primeira parte. Os vila-condenses começaram melhor e Costinha, em duas ocasiões, testou a atenção de Bruno Varela. (9m e 15m). Volvidos sete minutos, o guarda-redes minhoto foi herói ao travar por instinto um cabeceamento de Leonardo Ruiz na pequena área.



Entre o bom período do Rio Ave, os vimaranenses conseguiram sair com perigo em duas situações. Se na primeira Johnston ainda assustou Magrão (estreia a titular na Liga), na segunda André Silva atirou por cima.



O 0-0 ao intervalo penalizava o Rio Ave que fez por mais por sair na frente no final dos primeiros 45 minutos. Na etapa complementar, o Vitória mostrou espírito de conquistar e após uma aproximação perigosa de Jota, chegou ao 0-1. Canto da direita, Mikel Villanueva antecipou-se à defesa contrária e desviou para a emenda de Handel ao segundo poste.



Escrevia Eduardo Galeano que quem percorre os campos de futebol mendiga por um momento. Como quem anda com um chapéu à procura de um momento de entusiasmo, de bom futebol. O golo, neste jogo pobre, representou o que o uruguaio queria transmitir.



Ainda meio atordoado pelo golpe sofrido, o Rio Ave não tardou em responder com um pontapé de Guga que passou a rasar a trave de Bruno Varela. O Vitória não resistiu à tentação de defender o resultado e recuou, abrindo espaço ao assalto vila-condense.



No entanto, apenas no último suspiro, Hernâni assustou o Vitória com um desvio à malha lateral. Respira fundo o Vitória que, independentemente do que o Arouca faça até final, está apurado para a Europa – já não pode ser alcançado pelo Famalicão e mesmo que seja ultrapassado pelo Desp. Chaves nas duas jornadas que restam, os flavienses não se inscreveram nas provas europeias.



Conquista feita, no fundo.