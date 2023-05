Figura: Bruno Varela



Parte do triunfo do Vitória em Vila do Conde começou no capitão. O guarda-redes foi quem agarrou a equipa ao jogo na primeira parte e evitou que o Rio Ave marcasse primeiro, mostrando excelentes reflexos para travar um cabeceamento de Ruiz. Na segunda parte mostrou segurança nas poucas vezes em que obrigado a intervir.





Momento do jogo: Handel aponta o caminho para a Europa, minuto 55





Depois de uma primeira parte em que não foi superior ao Rio Ave, o Vitória iniciou melhor a segunda metade e marcou ao minuto 55. Canto da direita, Mikel Villanueva desviou ao primeiro poste e Tomás Handel, solto de marcação, marcou de cabeça. O golo deu o triunfo e garantiu a presença vimaranense na Europa em 2023/24.





Outros destaques:





Leonardo Ruiz: o colombiano associou-se bem com os colegas, fugiu várias vezes aos centrais do Vitória, nunca se escondendo do jogo. Raramente foi servido nas melhores condições e dispôs apenas de uma oportunidade para marcar, mas Varela opôs-se bem. Saiu a vinte minutos do final quando Freire decidiu redesenhar o ataque vila-condense.



Tomás Handel: não se destacou dos demais, mas acabou por decidir a partida com um golo de cabeça. Um prémio justo para o jovem médio pelo que lutou e correu. Foi substituído aos 66 minutos quando Moreno tentou dar outra rotação ao meio-campo.



Costinha: fez um jogo à imagem da equipa. O lateral começou muito bem o jogo e teve duas boas oportunidades de golo, ambas travadas por Varela. Costinha foi um vaivém na direita, especialmente na primeira parte, criando várias jogadas prometedoras.