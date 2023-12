FIGURA: Buntic (Vizela)

É certo que, durante toda a partida, não foi chamado a intervir muitas vezes. No entanto, a partir do momento em que os vizelenses ficaram a jogar com menos um, Buntic assumiu um papel preponderante. Na retina fica as duas fantásticas defesas a impedir o golo a Leonardo Ruiz.

MOMENTO DO JOGO: Bicicleta de Essende

Foi uma bicicleta que não tinha os pneus furados. Num jogo amorfo, Essende quebrou a monotonia com um grande pontapé de bicicleta, a dar vantagem ao Vizela. Num jogo com poucos motivos de interesse, este momento valeu o bilhete.

OUTROS DESTAQUES

Essende (Vizela): Que grande golo! Essende marcou o tento que valeu ao Vizela um ponto. O avançado francês deu muito trabalho à defensiva vilacondense e foi coroado com mais um golo. É a terceira partida consecutiva a marcar, aumentando para sete os golos apontados na Liga.

Boateng (Rio Ave): Mais uma bela exibição na frente de ataque. Depois de falhar uma clamorosa oportunidade no primeiro tempo, depois de deixar dois adversários para trás, Boateng apareceu no coração da área a cabecear para o empate. Mereceu o golo.