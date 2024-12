Rui Borges, treinador do V. Guimarães, na sala de imprensa, após igualdade (2-2) frente ao Rio Ave:

«Ao intervalo disse que apenas nos faltava alma porque em termos táticos estávamos bem. O Rio Ave em dois remates fez dois golos. Entrámos mal, estávamos muito reativos e não ativos. Melhorámos e ainda chegamos ao golo, mas o Samu estava em fora de jogo.

Os jogadores sabiam o que estava a faltar e a segunda parte foi um pouco isso. Fomos mais competitivos nos duelos, melhoramos um posicionamento ou outro e foi uma segunda parte avassaladora. Acho que não houve um remate do Rio Ave e nós continuamos a criar. O futebol às vezes é cruel, faz parte, é seguir em frente.

[são dois pontos perdidos?] São dois pontos perdidos pelo que fizemos no jogo. Tivemos qualidade de jogo, criámos situações, mas o jogo é isto. Fica a tristeza pelos jogadores porque mereciam muito mais. É um ponto que somamos, apesar de tudo e no fim fazemos contas. Se a equipa mantiver esta consistência de jogo vamos ser felizes, não tenho dúvidas. O acumular de jogos é intenso, há mais lesões e vamos precisar dos adeptos. Um agradecimento especial a eles.

[jogar sem ponta-de-lança fixo] Eles estão por dentro da estratégia de jogo e eu não preciso de falar muito, eles sabem. Eu chego ao intervalo e não preciso falar muito porque os jogadores sabem o que não está a ser feito bem. Na primeira parte tivemos o controlo do jogo e eles sabiam o que faltava. Eu avisei antes do jogo e bastava ouvir o Petit no fim do jogo do Santa Clara, quando disse que a equipa perdeu nos duelos. Por isso sabíamos que hoje os jogadores iam dar a resposta. O acumular do jogo é intenso, mas isso não serve de desculpa porque fizeram uma segunda parte enorme e eu estou muito orgulhoso.

[exibição do Manu] O Manu tem crescido e mesmo quando não era titular eu dizia que era um jogador extraordinário e vai ter um futuro bom. O jogador tem crescido, assim como muitos outros, como o João Mendes, como o Alberto, e os jogadores divertem-se com o que fazem. Os jogadores acreditam e, por isso, dá-me prazer olhar para a minha equipa.»