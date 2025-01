Rui Borges, treinador do Sporting, na sala de imprensa, após vitória por 3-0 frente ao Rio Ave:

«Poderíamos ter feito mais golos. Por tudo o que fomos capazes, pela qualidade que colocamos no jogo de princípio ao fim, podíamos ter tido mais calma na hora da finalização. Controlamos o jogo todo, com muita intensidade, a malta teve uma alma enorme e serviu-nos de exemplo o jogo com o Vitória e nunca desligamos. Vitória muito justa, com mais ou menos golos, e estou muito feliz pelo que a equipa conseguiu fazer.

O Rui fez um bom jogo, passou sempre tranquilidade à equipa, dentro daquilo que o Franco Israel tem feito, foi apenas uma opção, e estou feliz pela estreia dele. Assim como o Debast fez um grande jogo, encheu o campo e só saiu por cansaço. Feliz por voltar a contar com o Daniel Bragança, feliz pela resposta que o Gonçalo Inácio deu. Feliz acima de tudo pelo que todos deram e é sinal de que todos estão ligados no objetivo.

[exibição de Harder e a falta de golos] Para o Gyokeres ter uma oportunidade, o Harder esteve 80 minutos a desgastar a defesa do Rio Ave. Trabalhou imenso, fez um grande jogo, independentemente de não ter feito golo. Fez tudo o que pedimos em termos táticos. É um miúdo em que todos nós acreditamos muito, tem muito potencial, e está no crescimento dele. Esteve lá, criou oportunidades e falhar faz parte. Não foi feliz, mas vai ser noutros jogos.

[Debast a jogar a médio] Eu sabia que ele ia dar uma boa resposta porque trabalho com ele todos os dias. O jogo podia não ter corrido bem, mas não mudava a minha opinião porque sei do que é capaz e é um jogador muito inteligente. Esteve sempre disponível a arriscar naquilo que a equipa técnica pensava e respondeu de uma forma brilhante, fez um grande jogo.

[procura algum lateral?] Os jornais é que falam dos laterais, nunca me ouviram falar nisso. O Fresneda está feliz no Sporting, o grupo gosta dele, ele gosta do grupo, gosta do clube e estou feliz com o que tem dado. Acredito que vá fazer uma segunda volta muito boa, ao nível do que as pessoas esperavam dele. Eu não duvido dele e a resposta dele em campo fala por si»