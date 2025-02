Rui Ferreira, treinador do AVS, na sala de imprensa, após igualdade (1-1) frente ao Rio Ave:

«Entrámos bem, fizemos um golo porque tivemos muita coragem, ambição e personalidade. Na segunda parte não entramos bem, muitos equívocos na saída de bola, mas defensivamente a equipa estava bem e na expetativa de que numa transição podíamos chegar ao golo.

Poderíamos ter vencido, principalmente naquele lance do Vasco, e um ponto fora de casa é sempre positivo. Levo daqui coisas boas. Deixa-me agradado quando chego ao balneário e a equipa, que empatou fora de casa, está triste e frustrada porque sentiu que merecia a vitória. São sinais positivos.

[que trabalho fez quando chegou ao AVS] Acima de tudo é transmitir confiança aos jogadores para que acreditem na qualidade que têm. Eles têm qualidade, sabem fazer as coisas bem, vêm numa estrutura diferente e eu quis dar sinal de que podemos chegar mais vezes à frente. Tanto o nosso meio-campo como a nossa linha defensiva estiveram bem, tapando as linhas do Rio Ave. Os jogadores cumpriram aquilo que planeamos. Há muito fazer ainda e seguramente que o vamos fazer».