O FC Porto visita o reduto do Rio Ave, esta segunda-feira, num jogo que tem início marcado para as 20h45 e encerra a 20.ª jornada da prova.

Depois do triunfo por 1-0 a meio da semana para a Liga Europa, os azuis e brancos tentam regressar às vitórias para o campeonato, depois de três derrotas e um empate nos últimos quatro jogos. No jogo de estreia para a Liga, Martín Anselmi deve promover duas alterações face ao último onze, com os regressos de Vasco Sousa e Samu à titularidade.

Recorde-se que o avançado espanhol teve de cumprir um jogo de suspensão e deverá agora regressar à frente de ataque dos dragões, em detrimento de Danny Namaso. Quanto a Vasco Sousa, uma eventual saída de Nico González para o Man. City pode abrir espaço para a titularidade do médio português, ao lado de Alan Varela.

Quanto ao Rio Ave, Petit deve repetir o onze que derrotou o Farense por 2-1 na última jornada da Liga, com Kiko Bondoso e Clayton a apontarem os golos da formação vilacondense.

