Surpresa? Certeza, gritam os açorianos (e escrevemos).



Ao fim de 13 jornadas, o Santa Clara tem 27 pontos e está isolado no quarto lugar. Após a vitória em Alvalade, os açorianos não se deslumbraram no regresso à Liga e bateram o Rio Ave por 1-0.



Os vilacondenses sofreram assim a primeira derrota da era Petit.



Vinigol dita diferenças



Os primeiros minutos pertenceram ao Rio Ave que conseguiu jogar no meio-campo adversário. No entanto, paulatinamente o Santa Clara começou a ter bola e a empurrar o adversário para perto da sua área.



Ainda assim, a primeira ocasião dos «Bravos Açorianos» surgiu ao minuto 26 num lance de bola parada: canto de Klismahn e cabeceamento de MT. Mas este Santa Clara joga bem à bola e o lance que originou o 1-0 é sintomático com MT a descobrir Calila na direita e este a cruzar atrasado para Vinícius. O herói de Alvalade ganhou espaço à entrada da área e fuzilou Miszta.



Em desvantagem a dez minutos do intervalo, Petit não esperou pela interrupção. Porventura insatisfeito com a prestação verde e branca, o treinador decidiu fazer duas alterações: retirou Tiknaz e Tiago Morais e lançou Aguilera e Valentim Sousa.



A equipa do Rio Ave percebeu a mensagem que era transmitida a partir do banco e melhorou na reta final da primeira parte. Poderia, inclusive, ter igualado a contenda num remate cruzado de Clayton que Gabriel Batista defendeu.



O empate seria injusto para o Santa Clara, tendo em conta o que se passou na primeira metade.





A segunda parte foi distinta, contudo os insulares foram melhores e criaram duas ocasiões para ampliar a vantagem, valendo Miszta a brilhar perante Klismahn e Vinícius Lopes.



A correr contra o tempo, Petit arriscou e juntou Hassan a Clayton para o quarto de hora final. É verdade que o Rio Ave evidenciou capacidade para empurrar o Santa Clara para a entrada da sua área e carregou em busca da igualdade. Porém, os vilacondenses criaram apenas uma oportunidade para empatar, mas Gabriel Batista negou o golo ao jovem Valentim.



Um resultado justo da melhor equipa, no fundo.



A FIGURA: Vinícius Lopes

Herói em Alvalade, o avançado voltou a decidir uma partida a favor do Santa Clara. Vinícius está, como o resto da equipa açoriana, em estado de graça e conseguiu marcar num belo golo de pé esquerdo - prova da confiança que tem. O brasileiro ficou perto do bis numa jogada a solo que só não resultou em golo por causa de Miszta. Decisivo.

O MOMENTO: pontapé para o quarto lugar, minuto 36

A viver o melhor período na partida, o Santa Clara tardava em chegar ao golo. Até que Calila fugiu na direita e deu atrasado para a entrada da área, onde surgiu Vinícius Lopes a dominar, a driblar um adversário e a rematar forte para o 1-0. Sexto golo do atacante na Liga e estatuto de goleador-mor da equipa açoriana.