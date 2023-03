A FIGURA: Gabriel

Não é certamente habitual um guarda-redes sofrer dois golos e ser eleito o homem do jogo, mas tal distinção diz mais daquilo que foi o jogo do que da exibição do guarda-redes brasileiro. Defendeu quase tudo. Só foi batido por um autogolo do colega ítalo e por um remate fortíssimo de Ruiz. De resto, foi imparável. Se o Santa Clara não saiu humilhado do encontro, tal se deve a Gabriel.

O MOMENTO: primeiro golo do Rio Ave, 51m

Depois de uma primeira parte repleta de oportunidades de golo e de um penálti falhado, o golo do Rio Ave chegou através de um autogolo caricato de ítalo. A partir daí, ficou-se com a sensação de que a vitória não escaparia ao Rio Ave. Não só porque a formação de Luís Freire foi sempre superior, mas como o autogolo foi mais um rude golpe para uma equipa com claros problemas anímicos.

OUTROS DESTAQUES

Guga

É o coração do Rio Ave. O jogo passa todo por ele: quer no posicionamento defensivo, quer na condução do ataque. Soube explorar as fragilidades defensivas do adversário e apareceu no espaço entre linhas para desbravar a última linha do Santa Clara. Tem um pulmão enorme. Parece que estava em todo o lado.