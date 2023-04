Luís Freire, treinador do Rio Ave, em declarações na sala de imprensa do estádio dos vila-condenses, após a derrota por 1-0 frente ao Benfica, em jogo da 26.ª jornada da Liga:



«Temos de valorizar o que aconteceu hoje. Jogámos contra uma equipa que está nos quartos de final da Liga dos Campeões e que lidera a Liga com dez pontos de avanço. Faltou aproveitarmos as oportunidades que tivemos tanto na primeira como na segunda parte. Foi isso que faltou para conseguirmos outro resultado.



Na primeira parte tivemos mais bola que o Benfica. Se calhar fomos a primeira equipa em Portugal a ter mais bola que o Benfica numa parte. Assumimos o jogo e issou custou-nos algumas oportunidades porque perdemos a bola e o adversário saiu em transição. O Benfica tentou sair para definir, mas não conseguiu marcar nessas situações. Sempre que conseguimos ligar o jogo, criámos problemas e chegámos à baliza. Enfim, intranquilizámos o Benfica.



Enviámos uma bola ao poste pelo Patrick e tivemos um golo anulado ao André [Pereira]. Bem anulado, aliás. Até ao fim da primeira parte fomos capazes de assumir o jogo e de chegar à baliza do Benfica. Há o lance sobre o Fábio Ronaldo na área, há quem diga que é penálti, mas não vou dar a minha opinião. Esse lance poderia dar golo.



O Benfica marcou no início da segunda parte na sequência de um lançamento lateral. Foi um lance no qual fomos batidos numa situação de um contra um e o Gonçalo Ramos tem mérito no golo. A partir daí, nos dez minutos seguintes, o Benfica dominou o jogo com bola e teve hipóteses de fazer o 2-0 porque estava com o ascendente do jogo. Com as substituições, o Rio Ave teve um carácter mais ofensivo e encostou o Benfica.



O Benfica acabou o jogo com dificuldade. Tivemos duas oportunidades para fazer golo pelo Hernâni e pelo Boateng. Depois acho que quatro minutos foi pouco. Acaba-se o jogo numa segunda bola depois de um canto. Pergunto se fosse ao contrário também se acabaria o jogo.



O Rio Ave tem de ser elogiado pela postura que teve desde o primeiro minuto. É uma equipa que está a crescer com jogadores que estão a dar nas vistas. Tentamos ao máximo jogar olhos nos olhos contra todos. Sei que vamos cometer erros, mas eu prefiro assim. Viemos da II Liga, estamos consolidados na classificação e jogamos olhos nos olhos com todos. Estou orgulhoso da equipa.



Com isto tudo não digo que o Benfica não jogou ou não criou oportunidades. O Benfica é uma grande equipa, mas o Rio Ave também é uma grande equipa e vendeu cara a derrota.»