Luís Freire, treinador do Rio Ave, em declarações na sala de imprensa após a derrota na visita ao Boavista (3-2), na 29.ª jornada da Liga:

«[O que correu mal nesta exibição do Rio Ave? Quer agarrar-se ao que a equipa fez nos minutos finais?] Quero agarrar-me ao que fizemos até aqui. Na primeira parte, o Boavista foi mais intenso, mais rápido, mais dinâmico, mais vivo, mais forte nos duelos e nós tivemos uma primeira parte que não condiz com a valia dos meus jogadores e desta equipa. Foi um mau jogo da nossa parte, uma má exibição, não trabalhámos para isto. Faltou um pouco de tudo, mais organização, mais comunicação, não podemos sofrer três golos numa parte, só na Luz nos aconteceu isso. Apesar do mérito do Boavista, que houve, também houve demérito nosso para estarmos vivos no jogo, não conseguimos reagir. Tentei parar o jogo na primeira parte, assumo isso, a mensagem não entrou.

Ao intervalo, modificámos três jogadores, mas, se pudesse mudar quase a equipa toda, tinha mudado. Tentámos mostrar o foco que tínhamos de ter, tínhamos de ter o discernimento e a dinâmica que costumamos ter. Tentámos organizar a equipa defensivamente, mostrar-lhes que estávamos apáticos e procurar o 3-2 o mais cedo possível. Que dessem uma imagem diferente. Na segunda parte fomos, fomos equilibrados e queríamos fazer o 3-2 para abrir o jogo. Quando estamos a reagir, a expulsão tira-nos do jogo, praticamente. Mas os jogadores tiveram uma atitude fantástica nesse período final. Os jogadores deram tudo no fim, não é fácil estar com menos um e ter a postura que tivemos, fomos uma equipa rematadora, mostrámos raça e a atitude que costumamos ter, mas não conseguimos ter felicidade.

A primeira parte tirou-nos do jogo, só sobrevivemos pela atitude dos jogadores. Parabéns ao Boavista, ganhou justamente. O que há a fazer é trabalhar como deve ser na semana que vem e apresentar a melhor equipa diante do Arouca.

[Rio Ave entrou mais desligado por estar numa posição tranquila na tabela?] Não posso acreditar nisso, porque não falámos disso durante a semana. Foi tudo ao contrário. Queremos mais pontos. Estar em 10.º não pode ser igual a ser 12.º. Quem pensar assim vai ter mais oportunidades até ao final. Foi um dia mau para nós na primeira parte. Ressalvar que são os mesmos jogadores que fizeram um belíssimo campeonato, temos grandes profissionais e são os primeiros a não estar contentes e a quererem responder para a semana.»