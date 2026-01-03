O treinador do Rio Ave, Sotiris Silaidopoulos, prometeu uma equipa «dominadora» no jogo deste domingo, frente ao Casa Pia, da 17.ª jornada da Liga. O técnico grego abordou ainda os recentes rumores de entradas e saídas no plantel.

Controlo emocional e competitividade ao longo do jogo

«Temos de demonstrar, desde o primeiro minuto, a vontade de dominar todos os pequenos momentos do jogo. Temos de estar focados, equilibrados e controlar as emoções. É o primeiro jogo em casa no ano, queremos começar bem e conquistar os três pontos.»

Derrota recente com o Sporting

«São jogos diferentes. Com o Sporting foi um jogo difícil, mas fizemos uma melhor gestão na segunda parte. Com o Casa Pia também será complicado, porque vêm de resultados positivos. Ainda assim, para nós, o mais importante é ganhar em casa.»

Ensinamentos do jogo com o Sporting

«Houve dez minutos em que perdemos a concentração e o Sporting aproveitou. Temos de aprender com isso e não conceder tantas oportunidades, sobretudo num jogo em que queremos assumir mais o controlo.»

Rumores de mercado

«Os rumores fazem parte do futebol, não conseguimos pará-los. O que vejo é um grupo comprometido, focado nos treinos e nos jogos. Enquanto os jogadores estiverem aqui, o foco será sempre o campeonato.»

Possível regresso do médio turco Tiknaz

«É um jogador que conheço e que conhece bem o clube, mas não é nosso. Não posso falar de jogadores que não são do Rio Ave. Para mim são apenas rumores.»

Balanço da primeira volta

«Temos 17 pontos, os mesmos que no ano passado nesta altura. É um Rio Ave normal. Em alguns jogos não conseguimos os pontos que merecíamos, mas isso também faz parte do futebol.»

Evolução coletiva e individual da equipa

«Se avaliarmos o progresso dos jogadores e da equipa, vemos melhorias claras. Temos dinâmicas que nos tornam competitivos e muitos jogadores a desenvolver bem as suas capacidades.»