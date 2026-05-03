Na sala de imprensa, Silaidopoulos concordou com a opinião do técnico gilista de que foi um excelente jogo. O treinador do Rio Ave disse que a sua equipa esteve melhor e que se marcasse o jogo teria sido completamente diferente.

Análise ao jogo

Foi um jogo muito bom das duas equipas, com ambas a querer ganhar, muito competitivo e foi um jogo aberto. Estivemos melhor na primeira parte, tivemos muitas oportunidades para marcar e se tivéssemos marcado penso que o jogo seria completamente diferente. Na segunda parte, o Gil Vicente esteve melhor e tentou tudo na parte final do jogo, o que é normal porque estão a lutar pela Europa. Foi um excelente jogo, os adeptos apreciaram e estamos satisfeitos com a mentalidade de tentar conquistar os três pontos.

No final do jogo do Guimarães estava frustrado porque não queria jogar tão bem e marcar.

A frustração que tivemos no final do jogo do Guimarães foi porque merecemos. As pequenas coisas que temos trabalhado tem a ver com a confiança para marcar, mas nos últimos três jogos temos criados boas oportunidades. Vamos terminar bem esta época, e vamos estar melhores na próxima temporada, com outros objetivos. Quero aproveitar para dizer obrigado aos adeptos porque passamos a época a pedir desculpa e agora é a nossa vez de agradecer. Vamos estar melhores na próxima temporada. Obrigado aos adeptos porque passamos a época a pedir desculpa e agora é a nossa vez de agradecer.