Sotiris Silaidopoulos, treinador do Rio Ave, confessa que a chegada de José Mourinho pode trazer uma «motivação extra» ao Benfica, mas garante que os vilacondenses vão estar «focados» no objetivo principal: pontuar. Os vilacondenses visitam o reduto das águias nesta terça-feira, pelas 20h15, em jogo em atraso da primeira jornada da Liga:

A chegada de Mourinho

«Estes jogos são sempre uma motivação extra para todos e enfrentar um treinador tão icónico como José Mourinho é sempre muito especial. Será um privilégio defrontá-lo e queremos ser a nossa melhor versão para tirar algo desta partida».

«Sabemos o que vamos enfrentar. Espero uma equipa muito boa. É o primeiro jogo de José Mourinho em casa, por isso sabemos que o ambiente e a energia dos adeptos vão dar um impulso extra ao adversário».

A mentalidade do Rio Ave

«É muito importante começar bem o jogo, estar focados, ser muito fortes nos aspetos mentais, e queremos manter isso durante todo o período do jogo. Temos de mostrar caráter e personalidade, será um bom teste para nós. Temos de melhorar nos lances de bola parada e na forma como podemos ter a bola do nosso lado».

«Existem sempre os quatro elementos: o mental, o físico, o técnico e o tático. Em todos eles temos de crescer, melhorar e ser mais consistentes, se quisermos ganhar jogos e ter melhores desempenhos».

Pós-derrota com o FC Porto

«A determinação e a vontade dos jogadores estão sempre presentes nos treinos. Estamos a melhorar, a fazer coisas boas. Claro que precisamos de mais tempo para evoluir em aspetos que já são óbvios, mas a determinação e a vontade estão sempre lá. Mesmo no jogo com o FC Porto, em que sofremos golos cedo, tentámos equilibrar».

Ajustes táticos

«Se o jogo precisar de ajustes, temos de os fazer. Jogar com quatro ou com três defesas não faz grande diferença para mim. O importante é manter os princípios. Felizmente, temos jogadores com características que permitem atuar nas duas formações».