Sotiris Sylaidopoulos, treinador do Rio Ave, em declarações na sala de imprensa do Estádio dos Arcos. O técnico reconhece que a sua equipa teve «energia» a jogar mais de uma hora com dez.

Análise ao jogo

«Sabíamos que era um jogo exigente. Começámos bem a primeira parte. Até à expulsão do Vrousai, controlámos o jogo. A expulsão do Vrousai dificultou-nos a tarefa. O Vitória não criou muitas oportunidades. Tivemos as nossas oportunidades para empatar o jogo. É de enaltecer o compromisso, o empenho e o espírito dos rapazes, enquanto equipa. Jogaram muito tempo com dez e tiveram sempre muita energia. Estamos satisfeitos com o esforço da equipa após o cartão vermelho. O jogo seria diferente se não tivesse acontecido a expulsão.

Substituições ao intervalo

«Retirámos o Petrasso porque já tinha um cartão amarelo e era muito arriscado mantê-lo, atendendo a forma como o jogo estava. Tínhamos três jogadores no meio-campo e queríamos tentar o contra-ataque com o Claytyon e o André Luiz. O plano funcionou. O Vitória não criou oportunidades e nós tivemos duas. A equipa manteve-se positiva em campo».

Expulsão

«Normalmente, sou uma pessoa muito calma e não falo sobre arbitragem. Eles têm de tomar decisões sob condições difíceis. Eu aceito erros. Não aceito critérios diferentes na forma como tratam os clubes e as pessoas. A maioria das decisões em lances de dúvida foram contra nós. Há dois lances de possível penálti em que nem sequer vai ao VAR. Qual é o critério para se usar o videoárbitro? Foi a primeira vez que fui expulso, sinto que fomos tratados de forma diferente. Isso não é bom».