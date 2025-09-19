Sotiris Silaidopoulos, treinador do Rio Ave, em declarações na sala de imprensa, após a derrota na receção ao FC Porto (3-0), na 6.ª jornada da Liga:

Vitória fácil para o FC Porto

«Concordo. O jogo tornou-se fácil para o FC Porto, porque marcaram rapidamente dois golos e é difícil quando é assim contra estas equipas, sobretudo ao nível da confiança. Há muitas cosais que temos de melhorar, claro que as bolas paradas são uma delas. Estamos a trabalhar muito duro e sofrer golos assim não nos ajuda a jogar como queremos. Temos de encontrar força e começar a estar mais prontos quando começamos o jogo. Temos de ter preocupações com muitas coisas.»

Equipa mostrou dificuldades no ataque

«Hoje foi difícil, mas nos outros jogos não. Marcámos sete golos, criámos muitas oportunidades nos outros jogos. Hoje foi muito difícil criar chances, porque o FC Porto estava muito subido e tinham transições rápidas. Dividimos a posse, mas, quando levámos a bola ao último terço, a decisão não foi boa. Em geral, o Rio Ave cria muitas chances para marcar.»

Difícil criar coesão com tantos jogadores novos

«A equipa tem 24 jogadores, não é assim tão grande. A coesão é algo que nos preocupa, porque temos jogadores que chegaram cedo no mercado e outros mais tarde. Temos de aceitar isso e trabalhar.»

Frustração dos adeptos

«Claro que entendo a frustração dos adeptos. Os adeptos dão o seu amor à equipa. Eles estão cá antes de qualquer treinador ou jogador e têm direito a ter essa frustração. Mas posso garantir trabalho duro e que vamos ser responsáveis no campo. Respeito isso e posso apenas dizer que vamos trabalhar para sair desta situação. Queremos melhorar e ter a primeira vitória. Nos primeiros jogos, acredito que merecíamos mais pontos. Temos de lutar, estar prontos para os jogos e queremos a primeira vitória para deixar os adeptos felizes.»

Dificuldade de preparar os jogos contra FC Porto e Benfica

«É difícil, mas também uma grande oportunidade de aparecer e responder. Não são jogos fáceis, mas o próximo jogo é sempre o mais importante. É assim que vemos isto e temos de continuar juntos, sermos positivos e trabalhar, acreditar nas nossas ideias e no plano. Vamos pôr mais responsabilidade nas coisas que nos podem dar resultados. Estamos a perder jogos por detalhes: bolas paradas, últimos minutos, erros… é muito importante controlar estas coisas.»