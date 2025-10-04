O Rio Ave recebe este domingo o Tondela, em jogo da oitava jornada da Liga, e Sotiris Silaidopoulos vê nesta partida uma oportunidade perfeita para a sua equipa conquistar finalmente os primeiros três pontos da temporada. O treinador destacou a importância do apoio dos adeptos e o contexto do calendário como fatores decisivos para quebrar o jejum de vitórias.

Em busca do primeiro triunfo

“Queremos dar o primeiro passo e conquistar a primeira vitória, em casa, com o apoio dos adeptos, num jogo que queremos muito vencer. Depois do Tondela teremos três partidas exigentes, mas não ao mesmo nível das anteriores, e por isso este é o momento ideal».

Evolução defensiva traz confiança

«Foi um resultado positivo para nós, especialmente por não termos sofrido golos, mas não nos podemos esquecer que já tivemos várias situações semelhantes nos primeiros jogos e não conseguimos vencer. Temos de continuar a crescer, trabalhar em cima disso e construir confiança com base nessa consistência».

Uma vitória pode mudar o cenário classificativo

«Basta uma vitória para chegarmos ao 10.º ou ao 8.º lugar. Estamos positivos e acreditamos que podemos consegui-lo antes da paragem, que permitirá trabalhar, melhorar, dar tempo aos jogadores novos para se adaptarem melhor e consolidar ideias fundamentais».

Gestão do plantel sem alterar a base

«É muito importante dar confiança a quem mostra diariamente que trabalha e se esforça. As mudanças surgem porque em nove dias tivemos três jogos muito exigentes. A formação não mudou muito, mas precisamos de ajustar consoante o adversário, a condição física e também o plano tático».

Respeito por um Tondela «de qualidade»

«É uma boa equipa, com boas transições ofensivas, que, tal como nós, merecia ter mais pontos. Mas, se repetirmos o que fizemos nos primeiros jogos, com interesse, segurança e boa resistência, acredito que teremos a primeira vitória».