Na sala de imprensa, Silaidopoulos disse que a equipa não facilitou e que o que falhou foi a eficácia. O treinador disse que a equipa podia ter matado o jogo cedo e depois permitiu transições rápidas. O técnico mostrou-se feliz pelo regresso de Cesary Miszta.

O que pensa deste empate?

Nunca achamos que o jogo era fácil, acho que fizemos tudo bem, mas temos de ser mais eficazes no último terço. Acho que dominámos a primeira parte, tivemos várias oportunidades e se marcássemos iria ser um jogo completamente diferente. Na primeira parte, o AVS teve algumas transições perigosas e que criaram algumas ocasiões. Fizemos boas coisas, tivemos boa posse de bola, criámos boas oportunidades e se marcássemos tínhamos um jogo diferente. Acho que fica um amargo de boca por não vencermos o jogo, mas não podemos queixar-nos do empenho dos jogadores. Se tivéssemos marcado nas oportunidades que tivemos antes do 1-0, teria sido mais fácil para nós matar o jogo. Continua a haver muitas coisas a melhorar. Fizemos um bom jogo, a equipa foi ambiciosa, queríamos ganhar, mas é o que é, não conseguimos chegar à vitória.

Regresso de Miszta

Miszta é um jogador muito importante para nós, é capitão. Era titular antes de se lesionar e tem trabalhado muito para regressar. Acho que temos um dos melhores três guarda-redes da Liga e qualquer um pode jogar. Preparámos o seu regresso, mas ele trabalhou muito para estar aqui e é um jogador muito importante para nós.