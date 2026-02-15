Sotiris Silaidopoulos refere que os rumores sobre a sua saída ajudam a unir o grupo e refere a ambição de inverter o ciclo de quatro derrotas consecutivas. O técnico do Rio Ave voltou a abordar o mercado e o impacto que isso pode ter na formação vilacondense.

Rumores unem a equipa

«Senti que esses rumores nos ajudaram a ficar mais unidos, mais conectados. Sinto a energia dentro do grupo e sinto que todos estão comprometidos para enfrentar o futuro. Todos entendem o momento. Estamos a formar uma nova equipa com novos jogadores.»

Potencial saída não afeta a vontade de vencer

«É normal no futebol, quando há momentos difíceis, surgirem comentários, histórias, algumas que não são verdadeiras. Não desperdiço a minha energia com isso. Estou muito focado na equipa, muito focado nos jogadores, muito focado em como vamos ganhar o próximo jogo. Isso é muito importante para nós e precisamos desses três pontos. Toda a minha energia está aí.»

Recuperação da equipa

«Ainda restam 13 jogos, são 39 pontos em disputa. Há muito campeonato pela frente e eu sou sempre positivo.»

Capacidade ofensiva da equipa

«É verdade que nos últimos jogos não marcámos golos. Estamos a trabalhar muito ofensivamente, coletiva e individualmente, para criar situações para marcar golos. Estamos a construir uma nova equipa.»

Saída de titulares obrigam a novas dinâmicas

«Somos uma nova equipa e, por diferentes razões, não temos André Luiz, Clayton, Panzo, Aguilera e Miszta, que eram titulares na primeira parte da temporada. Agora temos novas contratações, bons jogadores, que podem ajudar-nos e dar qualidade à equipa. Precisamos ajustar a nossa maneira de jogar a eles, mas eles também precisam de se adaptar rapidamente ao que queremos fazer.»

Exemplo a seguir

«O Moreirense é um bom exemplo de estabilidade, e é isso que precisamos. É uma equipa muito bem organizada, com boas transições, competitiva em todos os jogos. Tem muitos jogadores capazes em diferentes posições. É uma equipa de bom nível. Precisamos estar muito atentos e mostrar unidade, personalidade e, claro, eficácia desde o início do jogo.»