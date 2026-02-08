Sotiris Silaidopoulos, treinador do Rio Ave, em declarações na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após a derrota (3-0) frente ao Sp. Braga. O técnico ressalva que «não é fácil implementar uma nova dinâmica».

Análise ao jogo

«O Braga entrou a pressionar muito bem jogo, com vários jogadores na frente. Foi um jogo difícil para nós, tal como já perspetivávamos, não é fácil quando perdes alguns jogadores e outros chegam há poucos dias. Têm de trabalhar rápido, para que se possam conectar à equipa. Estamos a trabalhar para poder regressar aos bons resultados»

O que está a faltar à equipa?

«Desde o início temos vários jogadores diferentes, alteraram-se vários jogadores, hoje o onze tinha sete jogadores diferentes. Perdemos alguns jogadores importantes, não é fácil criar uma nova ligação e uma nova dinâmica, temos de encontrar uma forma diferente de jogar».

Quatro jogos sem marcar

«Este jogo não criamos oportunidades de golo, mas no último conseguimos alguns lances. Como já disse, não é fácil trocar jogadores o tempo todo. Estamos a tentar uma nova forma de jogar, mas não é um processo fácil, temos de encontrar rapidamente uma nova forma de criar oportunidades de golo».