Uma vitória do Rio Ave na receção ao Sporting aliada a uma derrota do Sporting de Braga ante o Benfica, no Estádio da Luz, é um cenário que faz com que a equipa orientada por Carlos Carvalhal possa acabar a jornada 21 da I Liga no terceiro lugar da classificação. Contudo, essa hipótese na tabela não é, para o técnico dos vila-condenses, algo que esteja no plano imediato. A ideia é, frisou, como já no passado recente, apostar em «ganhar sempre o jogo seguinte».

«Vamos ter um Rio Ave com vontade de vencer, não por ser o Sporting, mas porque a nossa aposta é ganhar sempre o jogo seguinte sem ter em vista objetivos definidos, nesta fase, na tabela classificativa», afirmou Carvalhal, em conferência de imprensa, esta sexta-feira.

«No futebol português, Benfica, FC Porto e Sporting são sempre favoritos em qualquer jogo, mas este será, provavelmente, mais difícil daqueles que fizemos em Alvalade, naquela altura um período conturbado. Penso que o Sporting continua ainda num período conturbado, mas um pouco mais estável relativamente à equipa, às ideias do treinador, aos processos de jogo. Esperamos um Sporting mais difícil do que aquele que defrontámos nos dois jogos em Alvalade», continuou.

O Rio Ave já venceu o Sporting por duas vezes esta época em Alvalade, uma na primeira volta do campeonato e outra na fase de grupos da Taça da Liga. A equipa nortenha atravessa o melhor momento da época, sem perder há cinco jogos consecutivos na Liga, com quatro vitórias e um empate. Carvalhal refere que «para os adversários que têm alguma pressão para ganhar, o Rio Ave é uma equipa muito difícil de se defrontar. Somos incómodos pela forma como sabemos atacar e defender. Não somos imbatíveis, mas somos uma equipa com os pés no chão, de trabalho e bem organizada», analisou.

Sobre uma eventual candidatura aos lugares de acesso às competições europeias da próxima época, Carlos Carvalhal continua sem assumir esse eventual objetivo ou desejo. «Estamos apostados no caminho e não no destino», reforçou.

Gelson Dala, emprestado pelo Sporting, além do castigado Tarantini e do lesionado Jambor, são ausências certas.

O Rio Ave-Sporting joga-se a partir das 20h30 de sábado, em Vila do Conde. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.