Um dia depois da vitória sobre o Nacional, no Estádio de Alvalade, a equipa do Sporting voltou a treinar na Academia, em Alcochete, já com o foco em Vila do Conde, onde na próxima quarta-feira os leões vão defrontar o Rio Ave em jogo da 31.ª jornada da Liga.

Os titulares frente ao Nacional realizaram apenas trabalho de recuperação, enquanto os restantes jogadores treinaram normalmente no relvado. Bruno Tabata e Tiago Tomás, em tratamento, voltaram a ser os únicos ausentes.

O Sporting volta a treinar esta segunda-feira, pelas 10h30, mais uma vez em Alcochete.