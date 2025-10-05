Na sala de imprensa, Sylaidopoulos mostrou-se satisfeito por alcançar uma vitória que, para o técnico do Rio Ave, já era merecida há muitos jogos. Elogiou André Luiz e Clayton, mas não gostou da expulsão numa altura em que já vencia por 3-0.

Análise ao jogo

Foi um jogo em que estivemos muito bem e conseguimos estender os períodos de jogo com a bola. O primeiro e o terceiro golos foram apontados com boas jogadas coletivas e isso é importante. Claro que temos de saber balançar as coisas, mas é muito positivo para nós conseguir conquistar os três pontos e é positivo manter a baliza a zero pelo segundo jogo consecutivo. Acho que temos feito bons jogos.

Conexão entre Clayton e André Luiz

São jogadores muito importantes para a equipa, mas, se vir todo os golos, eles surgiram jogadas coletivas de toda a equipa. Claro que a individualidade é muito importante e estou muito contente por tê-los aqui, mas é muito importante que a equipa toda participe. É um trabalho de todos.

Ausência de Clayton no próximo jogo

Todos são importantes. Claro que o Clayton é importante porque é o nosso melhor marcador, mas temos vários jogadores para o substituir e vão dar o melhor. Foi uma expulsão desnecessária, principalmente por estarmos a ganhar 3-0, e é algo que temos de falar com ele.

Sensação da primeira vitória

Já merecemos ganhar em outros jogos, mas esses jogos ajudaram-nos a crescer, ajudaram-nos a ter mais confiança e isso notou-se no jogo. Somos quem somos, sabemos os jogadores que temos e só temos de juntar as peças. Houve jogos que tivemos melhor no ataque, outros na defesa, por isso temos de encontrar o balanço certo entre as duas coisas. Se juntarmos a peças todas podemos ser uma boa equipa.